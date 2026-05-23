"Зрада" или прорыв: Мерц готовит "урезанный" формат вступления Украины в ЕС, что изменится

Украина может получить новый промежуточный формат евроинтеграции в виде "ассоциированного членства" в ЕС, однако эксперты предупреждают о его ограниченности.

https://glavred.info/analytics/zrada-ili-proryv-merc-gotovit-urezannyy-format-vstupleniya-ukrainy-v-es-chto-izmenitsya-10767164.html Ссылка скопирована

Вступление в ЕС — какой новый формат готовят для Украины и что изменится / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой новый формат членства предлагает Мерц и что получит Украина

При каком условии Украина может согласиться на сценарий "ассоциированного вступления" в ЕС

Почему предложение Мерца выгодно для Украины и чем

Что не так с идеей об ассоциированном членстве

В Европейском Союзе обсуждают новый формат интеграции Украины — так называемое "ассоциированное членство", которое должно стать промежуточным этапом между статусом кандидата и полноправным вступлением в ЕС. Идею продвигает канцлер Германии Фридрих Мерц.

Главред собрал главное, что стоит знать о новом формате членства в ЕС, который предлагают Украине.

видео дня

Какой новый формат членства предлагает Мерц для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине прямое участие в структурах Европейского Союза в качестве промежуточного этапа на пути к полноправному членству. По его мнению, такой шаг мог бы способствовать достижению договоренностей о прекращении войны, развязанной Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Мерца лидерам ЕС.

Немецкий канцлер предложил ввести для Украины статус "ассоциированного члена", который позволил бы украинским представителям участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, хотя и без права голоса.

Также Мерц призвал страны Евросоюза взять на себя политическое обязательство распространить на Украину положения ЕС о взаимной помощи, чтобы создать существенные гарантии безопасности.

В то же время европейские чиновники признают, что полноправное вступление Украины в ЕС в ближайшие годы маловероятно, даже несмотря на упоминание 2027 года в мирном плане, который обсуждали США, Украина и Россия.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Предложение Мерца рассматривают как попытку найти компромисс между быстрым вступлением Украины в Евросоюз и ее нынешним статусом кандидата на членство.

"Мое предложение отражает особую ситуацию Украины — страны, находящейся в состоянии войны. Оно будет способствовать продвижению текущих мирных переговоров как часть мирного урегулирования, достигнутого путем переговоров", — написал Мерц.

Канцлер также подчеркнул, что это имеет важное значение не только для безопасности Украины, но и для безопасности всей Европы.

Процедура вступления в Европейский Союз традиционно является длительной и бюрократически сложной, поскольку предусматривает масштабные переговоры и проведение правовых реформ для соответствия демократическим и экономическим критериям ЕС.

Для присоединения к блоку необходимо согласие и ратификация со стороны всех 27 государств-членов, что часто создает дополнительные трудности и задержки. В своем письме канцлер Германии Фридрих Мерц описал возможные преимущества для Украины в случае получения статуса ассоциированного члена — категории, которой пока не существует в правилах ЕС.

Мерц отметил, что могут быть предусмотрены механизмы возврата к предыдущему статусу или утраты силы договоренностей, если Украина будет отступать от принципов верховенства права или требований процесса вступления в ЕС.

Фридрих Мерц / Фото: УНИАН

Он также подчеркнул, что такая инициатива не должна повлиять на другие страны-кандидаты, и призвал Евросоюз искать новые подходы для государств, которые уже длительное время находятся на пути к членству. По словам канцлера, свои предложения он планирует обсудить с другими европейскими лидерами.

"Моей целью является как можно более быстрое достижение соглашения и создание специальной рабочей группы для проработки деталей", — написал он.

Какие права в рамках ЕС может получить Украина в статусе "ассоциированного члена"

Как сообщает "Суспільне", статус ассоциированного государства-члена для Украины может предусматривать участие украинских представителей в заседаниях Европейского совета и Совета ЕС без права голоса, а также назначение ассоциированного члена Европейской комиссии без отдельного портфеля, но с полным участием в работе, кроме голосования.

Кроме того, Украина могла бы получить ассоциированных представителей в Европарламенте без права голоса и ассоциированного судью в Европейском суде справедливости в статусе помощника докладчика.

Также предусматривается постепенное внедрение европейского законодательства в соответствии с прогрессом Украины в переговорах о вступлении, но только после согласования Советом ЕС и с применением соответствующих предохранительных мер.

Бюджет Евросоюза и многолетняя финансовая рамка не распространялись бы на Украину сразу в полном объеме, зато отдельные программы под прямым управлением ЕС могли бы внедряться постепенно в зависимости от хода переговоров и с учетом защитных механизмов.

Отдельно речь идет о полном согласовании Украины с Общей внешней и политикой безопасности ЕС, а также о политическом обязательстве государств-членов применять к Украине положения статьи 42(7) Договора о Европейском Союзе, что должно стать дополнительной гарантией безопасности.

В то же время может быть предусмотрен механизм возврата к предыдущему статусу или утраты силы договоренностей в случае отступления Украины от базовых ценностей ЕС, в частности принципа верховенства права или выполнения условий переговорного процесса о вступлении.

Какие страны являются членами ЕС / Инфографика: Главред

Когда ЕС рассмотрит инициативу Мерца по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил руководству Еврокомиссии, Совета ЕС и Европейского совета как можно скорее сформировать специальную целевую группу, которая бы занималась проработкой возможности предоставления Украине статуса "ассоциированного члена" Европейского Союза. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Моей целью было бы как можно скорее достичь договоренности и создать специальную целевую группу для проработки деталей", — отметил канцлер Германии.

Мерц выступил за создание отдельной структуры для подготовки механизма ассоциированного членства Украины в ЕС. Он также заявил, что ожидает подробного обсуждения этой инициативы во время заседания Европейского совета, которое запланировано на 18–19 июня в Брюсселе.

Канцлер подчеркнул, что завершение полноценного процесса вступления Украины в ЕС в ближайшее время маловероятно из-за многочисленных препятствий и сложных процедур ратификации в государствах-членах. В то же время, по его словам, в контексте мирного процесса дальнейшее затягивание времени неприемлемо.

Именно поэтому Мерц предложил механизм ассоциированного членства, который позволил бы существенно приблизить Украину к Европейскому Союзу и его ключевым институтам без влияния на текущие переговоры о вступлении, а наоборот — с поддержкой и ускорением этого процесса.

Фридрих Мерц / Фото: УНИАН

Как реагируют в ЕС на инициативу Мерца относительно "ассоциированного членства" для Украины

Еврокомиссия подтвердила получение письма от канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном введении для Украины статуса "ассоциированного членства" в ЕС. В то же время в Брюсселе подчеркнули, что любые новые подходы к расширению должны основываться на ключевых принципах Европейского Союза. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.

В Еврокомиссии положительно оценили то, что вопрос членства Украины активно обсуждается среди государств-членов, ведь это свидетельствует об их решимости сделать процесс расширения реальностью как можно скорее. Также в Брюсселе призвали продолжить дискуссию уже на уровне Европейского совета.

Пресс-секретарь Еврокомиссии отметил, что становится все более очевидным: расширение ЕС является геостратегической инвестицией в безопасность, мир и благосостояние Европы, а вступление Украины напрямую связано с вопросами безопасности самого Евросоюза.

"Не менее важно, чтобы мы обеспечили завершение расширения ЕС со всеми странами-кандидатами, которые уже много лет работают над тем, чтобы присоединиться к нему. Любые инновационные решения также должны базироваться на процессе, основанном на заслугах (стран-кандидатов в проведении реформ, — ред.)", — отметил он.

По его словам, Еврокомиссия стремится обеспечить, чтобы будущий подход к расширению полностью соответствовал поставленным целям и стратегическим интересам ЕС.

"Именно поэтому Еврокомиссия будет продолжать активно взаимодействовать с государствами-членами и странами-кандидатами для поиска наилучших решений, которые сделают нас сильнее и безопаснее как Союз", — подытожил пресс-секретарь.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

В то же время европейские дипломаты довольно сдержанно и скептически отнеслись к инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца о введении для Украины статуса "ассоциированного членства" в ЕС. Один из дипломатов на условиях анонимности в комментарии Euronews заявил, что письмо Мерца выглядит поспешным и недостаточно согласованным. Он также обратил внимание на странное время его появления, особенно с учетом ожидаемых в июне положительных решений по открытию переговорного кластера для Украины.

"Нам нужно действовать иначе. Действительно, есть график, ориентированный на июнь, и есть определенная методика. Дела будут двигаться вперед", — сказал он.

Другой дипломат выразил сомнения относительно утверждения Мерца о том, что механизм "ассоциированного членства" можно реализовать без изменений в учредительных договорах ЕС, лишь благодаря политической воле стран-членов.

"Я не вижу, как это могло бы работать с юридической точки зрения. Для этого нужно было бы изменить договоры. Ассоциированные члены со всеми институтами на основе политической договоренности? Я этого не вижу", — сказал дипломат.

Еще один собеседник издания в дипломатических кругах ЕС отметил, что часть предложенных идей выглядит более удачной, чем другие. Четвертый дипломат подчеркнул, что полноценное обсуждение этой инициативы между государствами-членами Евросоюза фактически еще не началось.

Как отреагировал Зеленский

В ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца президент Украины Владимир Зеленский в письме руководству ЕС заявил, что предложение предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Евросоюза является несправедливым, поскольку фактически лишает Киев права голоса в рамках блока. Об этом сообщает Reuters.

В своем письме Зеленский также отметил, что отстранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступал против вступления Украины в ЕС, после недавних выборов открывает шанс для значительного продвижения переговоров о членстве.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Пришло время двигаться вперед в вопросе членства Украины в ЕС полноценно и содержательно", — отметил Зеленский.

Обращение было адресовано президенту Европейского совета Антониу Кости, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидесу, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Зеленский также поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины во время войны и подчеркнул, что страна выполняет роль щита Европы, сдерживая российскую агрессию для всего Европейского Союза.

"Мы защищаем Европу — полностью, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого отношения и равных прав в Европе", — подытожил он.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

При каком условии Украина может согласиться на сценарий "ассоциированного вступления" в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время онлайн-брифинга отметил, что ключевой акцент в письме канцлера Германии Фридриха Мерца относительно специального статуса Украины в ЕС заключается в поддержке полноправного членства и необходимости скорейшего открытия всех переговорных кластеров.

Он подчеркнул, что любые дискуссии не могут изменить стратегический курс Украины, который предусматривает именно полноценное членство в Европейском Союзе со всеми соответствующими правами.

Сибига также добавил, что именно с этой позиции следует оценивать любые новые инициативы, которые появляются в столицах государств ЕС.

"Они бывают публичными и непубличными. Мы знакомы с этими мнениями, с нами советуются. Но позиция Украины — полноправное и полноценное членство в ЕС. И мы также представляем наше видение того, как мы можем этого достичь", — сказал он.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка отметил, что письмо Фридриха Мерца содержит четкий акцент на том, что все предложенные идеи направлены на ускорение интеграции Украины в ЕС и ее полноценного членства в различных форматах, что и является ключевым посылом документа. По его словам, это снимает опасения относительно возможных альтернатив полноправному вступлению.

Качка также подчеркнул, что если формат "ассоциированного членства" действительно будет способствовать более быстрому приближению к полноправному членству в Евросоюзе, Украина готова рассмотреть такую возможность и согласиться на нее. Такую позицию он озвучил в интервью немецкому изданию FAZ, комментируя инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Все, что ускоряет вступление, выгодно для нас. Если у нас есть возможность участвовать в институтах ЕС в качестве ассоциированного члена до полной ратификации договора о вступлении, мы это поддерживаем. Ни ЕС, ни Украина не могут позволить себе терять время. Россия ведет себя очень агрессивно по отношению к странам Балтии, ЕС и Европе в целом", — указал он.

Почему предложение Мерца выгодно для Украины и чем

Предложенный Мерцем формат "ассоциированного членства" может открыть для Украины новые экономические, политические и безопасности возможности еще до завершения всех этапов вступительного процесса. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Украины, член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль

"Письмо Мерца руководству ЕС можно воспринимать по-разному. На первый взгляд это — сплошная "зрада" (рос. предательство, - ред.) и очередная попытка оставить нас на неопределенный срок в прихожей Евросоюза. Даже мне он прежде всего напомнил анекдоты еще времен Кучмы. Но… это именно тот случай, когда стоит выйти из привычной парадигмы мышления и немного углубиться в детали предложения, которое, конечно, не такая уж и "дорогая меховая шуба", но точно лучше, чем предыдущий вариант франко-германского предложения, которое цитировало FT две недели назад", — советует она.

Зеркаль отметила, что появление формата "ассоциированного членства" обусловлено тем, что процесс вступления в ЕС является длительным и сложным из-за политических процедур ратификации в отдельных странах-членах. Она подчеркнула, что, по логике Мерца, времени на дальнейшие задержки фактически нет, поэтому нужен хотя бы промежуточный шаг вперед. Также она согласилась с тем, что затягивание евроинтеграции Украины выгодно прежде всего России.

По ее словам, предложенный Германией подход предусматривает несколько ключевых элементов. Во-первых, формат ассоциированного членства для Украины, а также для стран Западных Балкан и Молдовы, который Мерц называет "новым импульсом", может обеспечить доступ к внутреннему рынку ЕС, в частности торговлю без тарифов и квот.

Во-вторых, речь идет о частичном участии во внутренних процессах ЕС, включая возможность присоединяться к заседаниям Совета ЕС и Европейского совета, а также участие в работе Еврокомиссии и Европарламента без права голоса.

В-третьих, предусматривается постепенная интеграция Украины в бюджет ЕС и возможное распространение на нее элементов гарантий безопасности по статье 42.7 Договора о ЕС относительно взаимной помощи и обороны.

Пост Ланы Зеркас / Скриншот

"В предложении Мерца для нас пока не хватает ключевого шага: подписания договора о вступлении в ЕС, в ожидании ратификации которого и может действовать предложенный им формат "ассоциированного членства". И говорить сейчас стоило бы о том, как нам этого достичь. Потому что, кроме желания Украины, для такого сценария придется приложить реальные результаты работы правительства и парламента по принятию законодательства и его внедрению", — подытожила она.

Что не так с идеей об ассоциированном членстве – эксперт

Однако в этом контексте также стоит отметить, что идея "ассоциированного членства" Украины в ЕС, по словам кандидата политических наук Алексея Буряченко, не предусматривает полноценного участия в принятии решений или права голоса и в целом не слишком отличается от нынешнего статуса страны-кандидата. Об этом он заявил в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что это скорее "членство без членства", которое не дает четкого юридического сигнала о скором полноценном вступлении Украины в Евросоюз.

"Украинцы должны получить от Европейского Союза очень четкий юридический сигнал, а не только политический сигнал, что мы вместе, что мы хотим, чтобы Украина была полноправным членом ЕС, и при этом предлагаем Украине такой заменитель — членство без членства, просто табличку: "ассоциированный член". Но что дает этот предложенный формат?" — подчеркнул Буряченко.

Эксперт отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает этот вариант как промежуточный этап, а не конечную цель, и это можно воспринимать как определенный позитивный сигнал. В то же время это не свидетельствует о готовности ЕС к быстрому расширению, ведь такой формат не предусматривает участия в юридических процедурах с правом голоса. В итоге, по его оценке, статус "ассоциированного члена" и нынешний статус кандидата существенно не отличаются с точки зрения реального участия в процессах ЕС.

"Поэтому я довольно скептически отношусь к этой инициативе. И еще есть одна вещь, которая очень важна — это то, что они планируют постепенно вовлекать Украину в различные программы и инициативы Европейского Союза и постоянно выдвигать нам требования. И тем самым они будут, по сути, держать Украину на коротком поводке", — делает вывод он.

Также он добавил, что такая модель предполагает, что в случае невыполнения требований Украину могут ограничивать или исключать из отдельных программ, тогда как в случае выполнения условий — постепенно расширять ее участие в различных европейских механизмах.

Почему идея Мерца может затянуть вступление Украины в ЕС

Как писал Главред, народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук напоминал, что после получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС в 2022 году начались активные дискуссии о скорейшей интеграции страны и ее экономики в европейское пространство. Именно тогда возникла идея расширения доступа к единому рынку ЕС и внедрения механизма постепенной интеграции.

Он отметил, что речь идет об отходе от традиционного подхода, при котором все преимущества и возможности становятся доступными только после приобретения полноправного членства. Вместо этого предлагается модель, при которой страна получает отдельные преференции и доступ к определенным инструментам ЕС по мере выполнения необходимых требований и реформ.

По словам Галайчука, европейские партнеры поддержали такой подход, считая, что он делает переговорный процесс более привлекательным и мотивирует быстрее реализовывать взятые на себя обязательства. В то же время это создает дополнительные возможности и для самого Европейского Союза.

"Но когда мы слышим: "О полноценном членстве пока не говорим, давайте придумаем что-то другое — интегрированное членство, частичное членство", — мы не против обсуждать, но хотим услышать больше конкретики. Проблема в том, что в Договоре о Европейском Союзе четко определено членство. Оно одно – полноценное. Для того, чтобы появилось что-то другое, нужно внести изменения в договоры ЕС. А это процесс на годы. И опять же, он требует единогласного голосования. Зачем нам отвлекать внимание, силы, энергию и время на то, что займет годы, если мы можем двигаться по нынешней методологии, просто улучшить ее и выйти на тот же желаемый результат? Вот в этом и заключается наша позиция", – подытожил он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Reuters Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред