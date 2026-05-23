Отправил последнее фото и в ту же минуту погиб: россияне убили украинского воина

На Сумском направлении погиб военнослужащий Антон Третяк.

На фронте погиб Антон Третяк / фото: Елена Третьяк



На фронте погиб украинский военный Антон Третяк с позывным Dagaz. Мужчина защищал Украину на Сумском направлении. Об этом Глареду рассказала его мама Елена Третяк.

Что известно об Антоне Третяке

Антон жил в Киеве и с детства был очень умным, светлым и доброжелательным. Он любил животных, помогал всем, кому мог. Он заботился о своих родных.

"С одной стороны, он был очень мягким, а с другой — это человек большой внутренней силы. В нем было столько силы, что он даже никогда не обижался. У него не было этих негативных эмоций, он был очень светлым человеком", — говорит Елена.

Он был настолько добрым, что был готов помочь каждому, кто попросит. Антон не ел мяса, объясняя это тем, что ему жалко животных. Он даже не мог убить комаров.

"Но его доброта уже выходила за пределы. Я ему говорила: "Сынок, убей всех комаров, потому что они залетели, ночью будут кусать". А он говорил: "Мамочка, я не могу". Он отличался большей светлостью, чем мы все", — говорит женщина.

Антон любил музыку и фотографию. Он сменил много работ, но больше всего любил заниматься чем-то, связанным с мобильными телефонами. Елена вспоминает, что когда-то в школе он мог даже пропустить урок, чтобы подзаработать.

Впоследствии он начал заниматься духовными практиками, читал много литературы. Антон чувствовал, что хочет расти внутри.

"В последние годы перед войной он был моим учителем", — говорит женщина.

Антон любил минимализм и порядок. У него не было много вещей, но ценные для него вещи он хранил.

"Когда я зашла в его комнату, открыла ящик, там было мало вещей, но сверху лежала моя открытка, которой я поздравляла его с днем рождения. Он любил минимализм, но хранил вещи, которые для него были ценными", — говорит Елена.

Война

Когда началось полномасштабное вторжение, Антон пытался вступить в ряды ВСУ с первых дней. Но это произошло только позже. Когда Антона мобилизовали, он ушел защищать Украину от вражеских оккупантов на Сумском направлении.

Мужчина взял себе позывной Dagaz. Это руна, символизирующая рассвет, перевоплощение в нечто светлое. Елена утверждает, что сын был пацифистом. Он не хотел стрелять и убивать людей, но был готов это сделать, если понадобится защищать себя и собратьев.

Антон мало рассказывал маме о том, что происходит на фронте. Он старался не тревожить ее. Вместе с побратимами он сбивал вражеские дроны недалеко от линии соприкосновения. Несмотря на то, что у него были проблемы со здоровьем, он продолжал мужественно защищать государство и помогать побратимам.

Гибель

29 ноября Антон прислал маме свое фото. Он стоял на фоне стены с нарисованными крыльями. Елена сразу же посмотрела его, спросила, где он находится. Однако ответа она не получила. Она почувствовала, что что-то не так, но отгоняла от себя негативные мысли, думая, что сын занят. Но потом ей позвонил муж и сказал страшные слова: "Нашего сыночка больше нет".

Именно в ту минуту, когда Антон отправлял фото с крыльями, в него попал вражеский дрон. Шансов выжить у него не было, он погиб на месте.

"Он очень красиво ушел. Он погиб в ту же минуту. По киевскому времени это было в 8:40. Мужу сказали, что его часы остановились в 8:40. То есть он отправлял фото и в этот момент в него попал дрон. У меня такое ощущение, что его душа ушла на небо. Этот человек был ангелом", — говорит женщина.

Она признается, что задолго до этого он как будто чувствовал, что может погибнуть.

"Он говорил: "Мама, только не волнуйся, если моя душа уйдет", — вспоминает Елена.

Женщина тяжело переживала потерю сына. После известия она возвращалась в Украину, и начали происходить необычные вещи.

"Он погиб 29 числа, а на следующий день я несколько раз почувствовала сильный ветер на лице. У меня были закрыты двери и окна. А потом мне нужно было лететь в Украину и нужно было рано ложиться спать, а я не могла заснуть. Я повернулась на бок и словно кто-то взял меня за голову и сказал: "Спи". Ощутимы были руки сына", — признается она.

В день похорон в декабре светило яркое солнышко, а на следующий день пошел сильный снег. Елена признается, что как будто чувствовала поддержку сына и ей было легче.

"В день его похорон светило яркое солнце, погода была невероятная, небо было ярким, как его глаза. Люди плакали, а я не плакала. Я чувствовала, что мой сынок рядом и он меня охраняет. А на следующий день пошел снег и покрыл могилку сына. Все люди говорили о нем такие светлые вещи, а когда мне нужно было говорить, я спокойно говорила, потому что чувствовала, что сынок давал мне силы", — рассказывает она.

У Антона остался сын Левко. У них были прекрасные отношения, мальчик тяжело переживает потерю отца, но держится.

