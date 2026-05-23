Есть ли ядерная угроза со стороны Беларуси: Ступак раскрыл секретный блеф Кремля

Если РФ нанесет ядерный удар, это сломает правила игры и уничтожит рынки сбыта.

https://glavred.info/war/est-li-yadernaya-ugroza-so-storony-belarusi-stupak-raskryl-sekretnyy-blef-kremlya-10766861.html Ссылка скопирована

Ядерная угроза - это фикция для шантажа Запада, считает Иван Ступак / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ivan.stupak, ua.depositphotos.com

О чем сказал Иван Ступак:

Доказательств наличия ядерного оружия в Беларуси сейчас нет

Белорусская армия не имеет доступа к обслуживанию боеголовок

Вероятность реального удара со стороны Москвы равна нулю

Военный эксперт и экс-сотрудник Служба безопасности Украины Иван Ступак заявил, что на данный момент нет доказательств наличия ядерного оружия РФ на территории Беларуси, несмотря на соответствующие заявления Москвы.

В интервью Главреду эксперт отметил, что российская сторона неоднократно заявляла о переброске ядерного оружия в Беларусь, однако подтверждений этим словам до сих пор не представлено.

видео дня

По словам Ступака, ядерные боеголовки и ракеты-носители хранятся отдельно, а доступ к ним имеют исключительно специалисты 12-го Главного управления Минобороны РФ. Белорусские военные, как утверждает эксперт, не участвуют в обслуживании ядерного оружия и задействованы лишь в обеспечении внешней безопасности и логистики.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время Беларусь не представляет ядерной угрозы для Украины. Он считает, что применение ядерного оружия не имеет практического смысла для России.

"Применение ядерки ничего не даст России, в этом нет смысла", - подчеркнул он.

Ступак напомнил, что в 2022 году российский лидер Владимир Путин переводил силы стратегического назначения в режим повышенной готовности, однако впоследствии ядерная риторика Кремля заметно ослабла. По данным западных дипломатов, на это мог повлиять лидер Си Цзиньпин, который выступил против использования ядерных угроз.

Типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика Главреда

Ядерное оружие - лишь способ политического давления

По мнению эксперта, ядерное оружие остается инструментом давления, однако его применение может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе для Европы и мировой экономики.

"Ядерное оружие – это своего рода козырь, который есть в рукаве у нескольких стран, но использовать его никто не имеет права, потому что, во-первых, оно сломает все правила игры, а, во-вторых, невозможно предугадать, какими и для кого будут последствия, в частности, куда понесется радиоактивное облако. Если вдруг оно пойдет в сторону Западной Европы, то там людей станет меньше, покупательная способность европейцев снизится, что совершенно не нужно Китаю, ведь он на этом зарабатывает (у него два ключевых рынка – США и Западная Европа)", - объяснил Ступак.

Есть ли риск ядерного удара

Эксперт оценил вероятность использования Россией ядерного оружия как "нулевую".

"Да, периодически Россия говорит об ядерном ударе, перемещает ядерное оружие, однако вероятность его использования равна нулю. Хотя "ядерная дубина" маячит всегда где-то на горизонте", - резюмировал Ступак.

Смотрите видео - Интервью Ивана Ступака Главреду о вероятности российского наступления на Киев в 2026 году и втягивании Беларуси в войну:

Ядерные угрозы России - последние новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин после Дня Победы 9 мая начал угрожать миру ядерным оружием.

Глава Кремля заявил о том, что завершаются работы над двумя системами с малыми ядерными энергетическими установками — беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник".

"С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками", — сказал Путин.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дерзко назвал США главным геополитическим соперником России и не побоялся пригрозить Америке ядерным оружием.

С 18 по 21 мая прошли масштабные российско-беларусские учения по применению ядерного оружия. Всего к учению будет привлечено более 64 тыс. личного состава и много техники, в том числе авиация и флот.

Министерство иностранных дел Украины назвало размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух диктатур беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности и призвало международных партнеров к жесткому ответу.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред