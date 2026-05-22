Анюткины глазки будут цвести и летом: что нужно сделать с цветами уже сейчас

Чтобы анютины глазки дольше украшали клумбу или балкон, им нужен правильный уход. Как защитить цветы от жары и стимулировать появление новых бутонов.

Как продлить цветение анютиных глазок

О чем вы узнаете:

Как продлить цветение анютиных глазок

Почему нужно обрывать старые цветы

Многие считают, что анютины глазки красиво цветут только весной, а в конце мая их уже нужно выбрасывать. На самом деле, если знать несколько секретов, эти цветы будут украшать двор или балкон гораздо дольше. Все зависит от правильного ухода. Растению нужно вовремя помогать, особенно когда начинается летняя жара. Главред расскажет более подробно.

Удаляйте старые бутоны, чтобы анютины глазки цвели дольше

Самое важное правило — регулярно обрывать старые цветы. Когда цветок анютиных глазок отцветает, на его месте очень быстро появляется маленькая коробочка с семенами. Растение тратит все силы на выращивание семян и перестает выпускать новые бутоны.

Поэтому стоит осматривать кустики один или два раза в неделю. Все увядшие или засохшие цветки нужно сразу удалять вместе с частью стебля. Также важно убирать пожелтевшие листья, чтобы защитить растение от плесени и грибка.

Как защитить анютины глазки от жары и солнца

Анютины глазки по своей природе любят прохладу. Они прекрасно чувствуют себя весной, но летняя жара может быстро их испортить. Если цветы растут в горшках на балконе, в жаркие дни их лучше переставлять в тень.

Почва в горшках должна быть мягкой и легкой. Если использовать тяжелую глинистую почву, вода будет застаиваться, а корни начнут гнить.

Календарь цветения

Правильный полив анютиных глазок летом

Анютины глазки не любят ни пересыхания, ни избытка влаги. На клумбе в открытом грунте их обычно достаточно поливать два раза в неделю. В горшках почва высыхает быстрее, поэтому полив может понадобиться каждые два дня, а во время сильной жары — даже ежедневно.

Если на глубине примерно трех сантиметров почва уже сухая, растение нужно полить. Воду следует лить только под корень, не смачивая листья и цветы. Лучше всего делать это рано утром или вечером.

Чем подкормить анютины глазки для пышного цветения

Для крупных и ярких бутонов стоит выбирать удобрения с пометкой "для цветущих растений", поскольку они содержат много калия и фосфора.

Удобрений с высоким содержанием азота лучше избегать, ведь они стимулируют рост листьев, а не цветов. Подкармливать анютины глазки достаточно один раз в две недели.

Что делать, если анютины глазки вытянулись и потеряли форму

Иногда из-за жары кустики становятся неопрятными: стебли вытягиваются, листьев почти нет, а цветы мелеют. В таком случае растение можно омолодить с помощью обрезки.

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства.

