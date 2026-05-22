Секретная функция овощечистки помогает быстро чистить картошку

Мужчина показал скрытую функцию овощечистки, которая помогает быстрее чистить картошку и легко удалять глазки без ножа.

https://glavred.info/lifehack/sekretnaya-funkciya-ovoshchechistki-pomogaet-bystro-chistit-kartoshku-10766900.html Ссылка скопирована

Блогер показал, как правильно пользоваться овощечисткой в быту / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему странный кончик овощечистки оказался очень полезным

Как обычный кухонный инструмент ускоряет чистку картошки

Какую ошибку при чистке картофеля совершают почти все

На кухне у многих можно найти овощечистку, но большинство людей используют этот инструмент только для снятия кожуры. При этом на некоторых моделях есть необычный выступ или маленькая лопатка, назначение которой долгое время оставалось загадкой для многих пользователей.

YouTube-блогер решил раскрыть секрет этого элемента и показал, как правильно пользоваться овощечисткой в быту. Оказалось, что маленький заостренный кончик помогает быстро удалять глазки и темные пятна с картофеля без лишних движений.

видео дня

Что такое овощечистка и зачем совок или лопатка на конце

Овощечистка давно уже стала одним из самых популярных кухонных инструментов для быстрой очистки овощей и фруктов. Она помогает снимать тонкий слой кожуры, уменьшать количество отходов и сохранять больше полезных веществ в продуктах.

Многие замечали, что на конце овощечистки находится маленький совок, лопатка или заостренный выступ, но далеко не все знают, зачем он нужен. На самом деле этот элемент предназначен для удаления глазков и темных пятен на картофеле.

Элемент предназначен для удаления глазков и темных пятен на картофеле / Фото: скриншот с Youtube

Если во время чистки попадается глубокий глазок, достаточно воткнуть заостренный кончик в проблемное место и слегка провернуть инструмент. Такой способ позволяет быстро удалить дефект, не срезая половину картофелины ножом.

Об источнике: Википедия Wikipedia - общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которой занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа". Название образовано от слов "вики" (технологии для создания сайтов) и "энциклопедия". Основателями Википедии являются Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.

Как быстро чистить картошку овощечисткой

Многие тратят слишком много времени на очистку картофеля из-за неправильного хвата. Чтобы быстро чистить картошку, важно держать ее удобно и не пытаться провести овощечисткой сразу через весь овощ.

Сначала крепко зажмите картофель в руке. Затем отступите примерно четверть длины от верхнего края и ведите овощечистку вниз одним движением. После каждого прохода слегка поворачивайте картофелину в руке.

Когда одна половина очищена, переверните картофель и повторите процесс с другой стороны. Такой метод помогает работать быстрее, дает больше свободы движений и снижает риск случайных порезов.

Смотрите в видео, как быстро чистить картошку овощечисткой:

Почему овощечистка удобнее обычного ножа

Использование овощечистки считается более безопасным по сравнению с кухонным ножом. Благодаря конструкции лезвия инструмент снимает только тонкий слой кожуры, поэтому вероятность порезать пальцы значительно ниже.

Кроме того, овощечистка помогает экономить продукты. При очистке картофеля ножом часто срезается слишком толстый слой, тогда как специальное лезвие убирает только ненужную кожуру.

Некоторые модели также позволяют нарезать овощи тонкими ломтиками, что делает инструмент еще более универсальным на кухне.

Об источнике: YouTube-канал BeatTheBush BeatTheBush — англоязычный YouTube-канал о личных финансах, экономии и финансовой независимости. Его ведет автор по имени Фрэнсис — бывший инженер, который рассказывает о кредитных картах, инвестициях, пассивном доходе, бюджетировании и способах раннего выхода на пенсию. На канале также появляют оброзы на различные бытовые предметы.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред