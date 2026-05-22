Зачем России нужно участие Беларуси в войне: эксперт раскрыл замысел врага

По словам эксперта, это не случайные информационные вбросы, а продуманная стратегия, направленная на растяжение украинских сил.

Зачем РФ хочет втянуть Беларусь в войну

Россия давит на Украину из-за белорусской угрозы

Цель Кремля — растянуть ресурсы Украины

Россия усиливает давление на режим Александра Лукашенко, пытаясь втянуть Беларусь в новый этап войны против Украины. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, Кремль рассматривает участие белорусской армии как инструмент влияния на украинское командование. Ступак пояснил, что Москва использует сам факт возможного участия Минска в войне для создания дополнительной угрозы на севере.

Эксперт напомнил, что подобный подход уже применялся во время украинской операции в Курской области.

"Вспомните начало украинской операции в Курской области РФ: тогда тоже появились сообщения о том, что белорусская армия приблизилась к границе с Украиной", — подчеркнул Ступак.

Он отметил, что такие действия преследуют конкретную цель.

"Все это делается с целью растяжения наших ресурсов", — подчеркнул эксперт.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Иван Ступак оценил вероятность российского наступления на Киев в 2026 году и втягивания Беларуси в войну, а также назвал города-цели России на лето и осень:

Есть ли признаки подготовки наступления Беларуси — мнение эксперта

Эксперт Виктор Ягун заявил, что Беларусь не готовится к масштабному вторжению в Украину из-за сложного рельефа и невозможности скрытого переброса крупных сил. По его словам, любые скопления войск быстро фиксируются современными средствами разведки, в частности дронами и тепловизорами.

Он предполагает, что ограничения в лесах Беларуси связаны скорее с учениями, в частности с отработкой взаимодействия с российским тактическим ядерным оружием, а не с подготовкой наступления. Вероятные риски для Украины могут касаться лишь провокаций или ДРГ в приграничных областях — Волынской, Ровенской и Житомирской.

В целом, по мнению эксперта, признаков подготовки Беларуси к полномасштабной войне пока нет.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит новое наступление с территории Беларуси. В планах врага может быть наступление на Чернигов и Киев.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупредил о возможном расширении линии фронта из-за угрозы со стороны Беларуси, ведь российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко говорил, что проведение ядерных учений является демонстрацией того, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин фактически считает Беларусь подконтрольной территорией, несмотря на попытки Александра Лукашенко проводить многовекторную внешнюю политику.

О личности: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

