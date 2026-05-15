РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

Россия готовит новое наступление с территории Беларуси. В планах врага может быть наступление на Чернигов и Киев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кремль уже пытается больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Между россиянами и Александром Лукашенко состоялись дополнительные контакты, в ходе которых его хотели убедить присоединиться к новым российским атакам.
"В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – или против Черниговско-Киевского направления в Украине", – подчеркнул президент Украины.
В то же время он не исключает, что россияне могут атаковать одну из стран НАТО с территории Беларуси.
Украина уже располагает деталями переговоров между РФ и Беларусью. Силы обороны усилят север, чтобы защитить Украину от возможных атак.
"Украина, бесспорно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко оступится и решит поддержать еще и это российское намерение. Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке", — сказал Зеленский.
Давление на Лукашенко — мнение руководителя ЦПД при СНБО
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что российский диктатор Владимир Путин пытается подтолкнуть Александра Лукашенко к военным провокациям в приграничной зоне. В 2022 году Беларусь предоставляла лишь свою территорию для российских оккупантов.
"На этот раз они делают все, чтобы белорусы сделали это своими руками. Если Лукашенко так подставит белорусов, и если они выполнят приказы — это будет трагично для Беларуси", — подчеркнул Коваленко.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 мая с территории Беларуси в воздушное пространство Украины залетел воздушный шар-ретранслятор, который используется для усиления сигнала российских средств поражения. Об этом сообщал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о фиксации необычной активности вблизи границы со стороны Беларуси.
Кроме того, на территории Беларуси наблюдается активность, связанная с созданием логистических маршрутов и подготовкой полигонов, что может свидетельствовать о дальнейшем углублении военного сотрудничества с Россией. Об этом также сообщал представитель ГПСУ Андрей Демченко.
О личности: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.
