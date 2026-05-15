Простой порошок, который резко повышает урожайность клубники: чем следует удобрить кусты

Применение борной кислоты является одним из наиболее эффективных методов стимулирования роста клубники.

Как повысить урожайность клубники

Чем подкормить клубнику, чтобы повысить урожайность

Как удобрить клубнику борной кислотой

Среди натуральных средств, которые десятилетиями помогают садоводам получать стабильные урожаи, особую роль играет борная кислота. Опытные хозяева называют ее одним из самых надежных способов стимулировать клубнику, ведь бор напрямую влияет на способность растения формировать завязь.

Почему бор так важен для клубники

Регулярное применение борных подкормок дает комплексный эффект. Прежде всего, ягод на кустах становится больше: бор активирует прорастание пыльцы, обеспечивает полноценное опыление каждого цветка и предотвращает его осыпание. Одновременно плоды набирают больше сахаров, поэтому вкус становится насыщенным и сладким, пишет ТСН.

Не менее важен иммунитет. Благодаря бору ткани растения укрепляются, а сама клубника лучше противостоит распространенным болезням, в частности серой гнили. Ягоды формируются ровными, крупными и без деформаций — именно такими, какие обычно видят на этикетках магазинных лотков.

Когда проводить обработки

Лучший результат дает трехкратное опрыскивание в течение сезона. Первая обработка — в начале бутонизации, когда куст только готовится к цветению. Вторая — в разгар цветения, когда от качества опыления зависит будущий урожай. Третья — в начале плодоношения, в фазе "зеленой ягоды", когда растение активно наращивает массу и сладость плодов.

Как правильно приготовить раствор

При приготовлении рабочей смеси важно помнить: кристаллы борной кислоты не растворяются в холодной воде. Сначала готовят концентрат — 2 грамма порошка размешивают в горячей воде примерно 50 °C до полной прозрачности. Затем концентрат вливают в 10 литров чистой воды комнатной температуры. По желанию добавляют несколько капель йода или стакан древесной золы.

Как опрыскивать, чтобы не навредить

Обработку проводят в утренние часы или после захода солнца, когда солнечные лучи не способны вызвать ожоги. Погода должна быть безветренной, а дождь — исключен. Раствор распыляют так, чтобы смочить лист с обеих сторон, ведь именно на нижней поверхности находится больше всего пор, через которые растение быстрее усваивает микроэлементы.

Превышать дозировку нельзя: избыток бора действует токсично, вызывая пожелтение и подсыхание краев листьев — типичный симптом химического стресса.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

