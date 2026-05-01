Урожай будет: как помочь клубнике восстановиться после заморозков

Марина Иваненко
1 мая 2026, 17:14
Как помочь клубнике после холодов — советы по подкормке, защите от вредителей и восстановлению кустов для хорошего урожая даже после сильных заморозков.
Как помочь клубнике после заморозков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Чем подкормить кусты для быстрого восстановления
  • Когда и как обрабатывать растения от болезней

Нынешние весенние заморозки со снегом и сильным ветром стали настоящим испытанием для огородников и садоводов. Многие хозяева боялись, что урожая клубники не будет, однако она оказалась стойким растением. Чтобы помочь кустам прийти в себя и дать хорошие ягоды, сейчас важно выполнить несколько шагов — о каких именно расскажет Главред.

Что случилось с клубникой после морозов

Советами по уходу поделился автор канала "Украинское Село". Первое, что нужно сделать, когда уйдут ночные морозы, — снять агроволокно. Вы можете увидеть подсохшие или желтые листья — это последствия стресса от холода и ветра. Не стоит паниковать: растение восстановится, если его вовремя и правильно подкормить.

Чем подкормить клубнику — схема для восстановления кустов

Сейчас клубнике нужны силы для роста. Автор советует такую схему:

Для взрослых кустов

Нужно использовать универсальное комплексное удобрение (так называемую "двадцатку", где азот, фосфор и калий в равных частях). Это поможет нарастить новую листву вместо поврежденной.

Для новой рассады

Если вы только посадили клубнику, сделайте акцент на фосфорных удобрениях, чтобы лучше развивался корень.

От пожелтения (хлороза)

Если листья выглядят нездоровыми, стоит обработать их хелатом железа.

Нужно дать удобрение под корень, чтобы клубника хотя бы немного оправилась и получила микроэлементы, — советует автор видео.

Видео о том, как подкормить клубнику после заморозков, можно посмотреть здесь:

Как защитить клубнику от болезней и вредителей

Вместе с теплом приходят и проблемы: серая гниль и трипсы (мелкие вредители). Как только увидите первые цветы, клубнику стоит обработать фунгицидами. Но стоит помнить, что в один день все смешивать не нужно.

Какие интервалы соблюдать? Хотя бы пять дней: сначала подкормили, а уже потом можно проводить обработку. Я редко делаю все в один день, чтобы не сжечь растения, — отмечает автор.

Что любит и чего не любит клубника
Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Важный этап перед цветением

Сейчас не нужно спешить с кальцием и бором. Эти добавки понадобятся в мае, когда начнется массовое цветение. Сейчас основной целью является "реанимация" кустов после мороза.

Сейчас самое главное — как только закончатся холода, дать удобрение и следить за тем, как клубника начинает цвести, — подводят итог в видео.

Об источнике: канал "Украинское село"

"Украинское Село" — это авторский YouTube-канал Юрия, посвященный практическому опыту ведения сельского хозяйства и агробизнеса. Основной акцент сделан на профессиональном выращивании клубники, садоводстве, животноводстве и использовании сельхозтехники. Контент полезен для фермеров и владельцев приусадебных участков благодаря практическим советам по оптимизации труда на земле и развитию собственного дела в условиях современного украинского села.

