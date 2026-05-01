Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике: ответ точно удивит

Инна Ковенько
1 мая 2026, 13:30
Рассказываем, как долго фарш может храниться в холодильнике без риска для здоровья и как понять, что он испортился.
Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике: ответ точно удивит
Как долго на самом деле хранится фарш в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: Pexels, скриншот

Вы узнаете:

  • Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике
  • Как понять, что фарш испортился
  • Сколько можно хранить фарш в морозилке

Говяжий фарш относится к продуктам с самым коротким сроком хранения, и даже несколько дней в холодильнике могут стать критическими для его безопасности. Эксперты объясняют, как долго на самом деле можно хранить фарш и какие признаки свидетельствуют о порче.

Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике

Обычно фарш в холодильнике при температуре до 4 °C хранится всего один-два дня, пишет Good Housekeeping. В Министерстве сельского хозяйства США отмечают, что по истечении двух суток мясо следует утилизировать, даже если оно выглядит свежим.

Отмечается, что во время приготовления мясо нужно довести до внутренней температуры 71 °C, чтобы уничтожить опасные бактерии.

Причина такой осторожности заключается в технологии производства. Когда мясо измельчают, бактерии с поверхности распределяются по всей массе. Именно поэтому стейк можно подавать medium-rare, а фарш — нет. Профессор пищевой безопасности Дарин Детвилер подчеркивает, что это продукт высокого риска, который нужно использовать максимально быстро после покупки.

Как понять, что фарш испорчен

Есть несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что фарш опасен:

  • Кислый или неприятный запах;
  • Липкая или вязкая текстура;
  • Тусклый серо-коричневый цвет по всей массе мяса.

Если мясо пахнет странно или кажется скользким, рисковать не стоит. В то же время изменение цвета не всегда означает порчу: фарш более подвержен колебаниям оттенка, чем цельные куски мяса. На цвет влияют упаковка, доступ воздуха и температура.

Как правильно хранить фарш в холодильнике

Рекомендуем хранить фарш на нижней полке холодильника, в герметичной упаковке, чтобы избежать контакта с другими продуктами. Стоит ставить его на тарелку или поднос, чтобы собрать возможные вытекания.

Перед покупкой обращайте внимание на состояние упаковки: она должна быть холодной, без разрывов, без избыточного количества жидкости внутри. Если дорога домой занимает более получаса, используйте сумку-холодильник.

Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика / Инфографика: Главред

Как хранить фарш в морозильной камере

Если вы понимаете, что не используете фарш в течение суток-двух, заморозьте его. Это безопасный способ сохранить продукт, а наилучшее качество сохраняется три-четыре месяца.

Плотно оберните фарш пищевой пленкой, положите в пакет или вакуумную упаковку и обязательно укажите дату, прежде чем положить в морозильную камеру. Профессиональные мясники советуют сплющить фарш перед замораживанием — так он размораживается значительно быстрее.

Размораживать следует в холодильнике или в холодной воде, но никогда при комнатной температуре.

Как приготовить идеальный фарш для котлет
Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как правильно замораживать мясной фарш:

@dianagologovets Если вы часто забываете разморозить мясо вовремя перед обедом, тогда вам нужен этот кухонный лайфхак ? Мясо размораживается гораздо быстрее, если его заморозить таким тонким слоем. Не говоря уже о том, сколько места вы сэкономите в своем холодильнике!

Об источнике: Good Housekeeping

Good Housekeeping — это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

