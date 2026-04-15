Как мгновенно определить свежесть куриного филе прямо у витрины: быстрый тест

Инна Ковенько
15 апреля 2026, 12:10
Чтобы не ошибиться при покупке, стоит обратить внимание на несколько ключевых признаков свежести мяса.
Вы узнаете:

  • Как проверить свежесть куриного филе
  • Как понять, что куриное филе испортилось
  • Как выглядит испорченное куриное филе

Свежесть куриного филе напрямую влияет на безопасность блюд, которые мы готовим дома. В супермаркетах не всегда можно доверять только внешнему виду, ведь освещение и выкладка часто создают иллюзию аппетитности.

Главред расскажет о нескольких простых приемах, которые помогут проверить мясо еще у витрины.

Проверка на упругость

Самый быстрый способ оценить свежесть — легкое нажатие пальцем на кусок филе (или через упаковку), пишет Oboz.ua. Если мясо свежее, ямка быстро исчезает. Если же след остается, это сигнал, что продукт не первой свежести или его могли неоднократно размораживать.

Как определить свежесть мяса по цвету

Свежее куриное филе имеет нежно-розовый оттенок и выглядит слегка влажным. Если поверхность блестит, кажется скользкой или имеет радужные переливы — от покупки лучше воздержаться. Это признаки несвежести или посторонней обработки.

О чем свидетельствует жидкость в упаковке

Небольшое количество прозрачного или слегка розового сока — нормальное явление. Но мутная, густая или белесая жидкость свидетельствует о потере свежести или использовании дополнительных веществ для сохранения внешнего вида.

Внимательно посмотрите на жир и края куска

У качественного филе жир белый или с легким кремовым оттенком. Желтый или серый цвет — признак порчи. Края куска должны быть ровными, без подсохших или обветренных участков.

Как должно пахнуть куриное филе

Свежее куриное мясо почти не имеет запаха или обладает легким естественным ароматом. Если ощущается кисловатый или резкий запах — это явный сигнал, что продукт опасен для употребления.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки
Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

