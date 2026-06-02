Кремль поставил опасную цель в войне — в чём сложность для Украины

Военный эксперт объяснил, почему Россия продолжает тратить ресурсы на войну против Украины, несмотря на экономические проблемы и большие потери.

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Какую опасную цель поставил Кремль в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

О чем рассказал Олег Жданов:

Для Кремля стоимость вооружения не является сдерживающим фактором

Россия запустит ракету по Украине, даже если она будет одна

Москва всегда выбирает финансирование войны, а не нужды граждан

Для Кремля стоимость вооружения не является сдерживающим фактором — приоритетом остается именно достижение поставленных военных целей. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Важно понимать ментальность россиян: даже если у них будет всего одна ракета, они все равно ее запустят", — отметил он.

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По мнению Жданова, в случае выбора между обеспечением населения базовыми потребностями и финансированием военных действий российское руководство отдаст предпочтение военным расходам, в частности обеспечению авиации топливом для продолжения ударов по Украине.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

"Сложность войны с Россией заключается в том, что она не учитывает цену вопроса. Если она поставила себе целью победить нас, то вопрос о деньгах вообще неуместен: сколько нужно, столько и потратят на войну", - добавил он.

Военный эксперт также отметил, что, несмотря на серьезные экономические трудности, дефицит средств и значительные расходы на внешних партнеров и поставщиков, Россия продолжает направлять значительные ресурсы на ведение войны.

Жданов подчеркнул, что российские власти демонстрируют готовность тратить на военные цели как финансовые ресурсы, так и человеческий потенциал, несмотря на масштабы потерь. В качестве исторического примера он привел действия советского командования во время Второй мировой войны, когда для достижения стратегических целей задействовались чрезвычайно большие силы.

"Для России не важна цена ракеты, ресурса, человеческой жизни, если нужно выполнить задачу", — подытожил он.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что война может завершиться "до конца суток", если Зеленский отдаст приказ вывести войска с оккупированных территорий, при этом Кремль готов к переговорам, но угрожает продолжением войны в случае отказа Киева, что подчеркивает ультиматум Кремля Зеленскому. Ультиматум Зеленскому свидетельствует о стремлении Кремля к скорейшему завершению конфликта на своих условиях.

По оценкам политолога Ивана Преображенского, Россия готовится вести войну в Украине еще 2–3 года, ведь именно с позиции Путина следует ожидать временные рамки конфликта, а заявления о возможном конце войны до конца года являются манипулятивными. Это подтверждает проект длительной войны РФ и отсутствие планов Кремля отказываться от агрессии в ближайшее время.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский предупредил об угрозе нового массированного удара РФ в ближайшее время и подчеркнул важность усиления системы противоракетной обороны, ведь новый массированный удар по Украине может произойти уже в ближайшую ночь.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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