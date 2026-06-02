Минус НПЗ, склады БпЛА и корабль: ВСУ ударили по важным объектам РФ

Мария Николишин
2 июня 2026, 13:02
В результате успешных ударов вспыхнули пожары.
Удар по российским НПЗ / коллаж: Главред

Главное:

  • Генштаб сообщил о серии успешных ударов по РФ
  • Среди целей были НПЗ, склад дронов и корабль
  • Последствия и масштабы повреждений еще уточняются

1 июня и в ночь на 2 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, под удар попали НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1" и корабль. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения ВС РФ.

"Подтверждено поражение цели с последующим пожаром на территории завода. Масштабы нанесенных повреждений уточняются", — говорится в сообщении.

Также известно о поражении зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Крыму, склада БпЛА в Донецкой области и пунктов управления БпЛА оккупантов в районах Белгородской, Запорожской и Херсонской областей.

"Среди прочего, в ночь на 1 июня поражен корабль оккупантов в районе базирования (Межводное, ТОТ АР Крым). По предварительной информации — это судно размагничивания. Результаты уточняются", — добавили в Генштабе.

Подтверждение ударов по другим НПЗ

В то же время по результатам ракетного удара крылатыми ракетами "Нептун" 31 мая по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области РФ подтверждено поражение двух установок первичной переработки нефти, АВТ-1 и АВТ-2, с последующим пожаром на территории предприятия.

Кроме того, в результате попаданий 31 мая по территории Саратовского НПЗ подтверждено поражение установки первичной переработки нефти АВТ-6.

Важность ударов по НПЗ в России

Специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что в случае усиления ударов по нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре Россия теряет возможность вывозить нефть за границу и вынуждена переориентировать ее переработку внутри страны.

По его словам, в случае невозможности сбыта нефти россиянам придется консервировать скважины, а это сложный и рискованный процесс.

"Кроме того, НПЗ производят нефтепродукты, а это продукция с большей добавленной стоимостью. На тонне бензина Россия зарабатывает больше, чем на тонне сырой нефти. Поэтому удары по НПЗ — это также весомый способ уменьшить доходы федерального бюджета РФ", — подчеркнул он.

Удары Сил обороны — последние новости

Как сообщал Главред, в середине мая Силы обороны Украины нанесли удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ, в частности были поражены гигантские нефтяные резервуары и НПЗ. Это вызвало значительный пожар на предприятиях "Лукойл" и "Ярославль-3".

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали российские объекты, включая военный спецподразделение "Рубикон" и объекты нефтегазовой инфраструктуры. Эти удары имели стратегическое значение для снижения потенциала противника в ведении боевых действий.

Кроме того, в конце мая Силы обороны нанесли удары по ключевым объектам в глубоком тылу врага в Брянской области и оккупированном Крыму. Зафиксировано поражение складов боеприпасов и коммуникационных узлов врага.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

