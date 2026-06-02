Путин хочет использовать Трампа: названы главные цели Кремля и сроки войны

Мария Николишин
2 июня 2026, 11:04
В России заканчиваются деньги на наем наемников.
Путин хочет вести войну ещё два года / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Главное из заявления политолога:

  • Цель РФ на этот год — захват крупного областного центра
  • Далее возможна блокада Украины
  • Россия стремится уложиться в сроки президентства Трампа

Российский диктатор Владимир Путин считает, что сможет вести войну против Украины еще в ближайшие два года. Он ориентируется на так называемые военные сезоны — периоды, когда можно эффективно вести военные действия. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

По его словам, сейчас Россия, похоже, готовится к новому крупному наступлению.

"Соответственно, это сезон этого года. Судя по их заявлениям — и не только по их заявлениям, но и, например, по заявлениям Владимира Зеленского и европейских лидеров, — они либо собираются наносить удар со стороны Беларуси, либо начинать наступление на юге и юго-востоке и пытаться захватить Запорожье и Херсон. Но в любом случае речь идет о том, что они собираются захватить какой-то крупный город, областной центр. Это цель этого года", — подчеркнул он.

Политолог считает, что следующей целью россиян будет попытка блокады Украины, прорыва в Приднестровье, где они начали массово выдавать паспорта.

"Соответственно, отрезание Украины от моря. Ну и последний сезон, который на самом деле сейчас примерно укладывается в два календарных года, — это попытка, пожалуй, окончательной победы. Это, конечно, можно строить только гипотетически, их оперативных планов никто не видел. Но, скорее всего, это выглядит примерно так", — подчеркнул Преображенский.

По его мнению, также не стоит забывать о сроках пребывания на посту президента США Дональда Трампа. Ведь россияне хотели бы уложиться в эти сроки, потому что дальше неизвестно, как будет вести себя любой политик, который окажется преемником Трампа.

"Тем более сейчас все более вероятно, что от Республиканской партии этим преемником станет Марко Рубио, который известен своим довольно жестким — по сравнению с другими членами администрации Трампа — отношением к России и, наоборот, готовностью помогать Украине. Соответственно, скорее всего, это основные факторы", — говорит эксперт.

Марко Рубио / Инфографика: Главред

Он также напомнил о естественных ограничителях для ведения войны: разваливающейся российской экономике и нехватке живой силы.

"Нехватка живой силы есть, естественно, у Украины. Но поскольку Россия наступает, и, по оценкам военных аналитиков — здесь я сам судить не берусь, — это около семи убитых российских солдат на одного украинца, то получается, что потери в живой силе у них гораздо выше. Они должны это учитывать, учитывая то, что у них заканчиваются деньги, чтобы в таком количестве нанимать наемников, как они раньше это делали", — подытожил Преображенский.

Возможность прекращения боевых действий до зимы

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил, что в Украине существуют реальные возможности для прекращения активных боевых действий уже в ближайшие месяцы.

По его словам, для этого есть соответствующий план и необходимые ресурсы.

"Это поручение президента — как можно быстрее попытаться прекратить эту войну. И я подтверждаю его стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", — подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война — последние новости Украины

Как сообщал Главред, Александр Коваленко говорил, что украинские войска продолжают усиливать ударные возможности на фронте, что может привести к потенциальному перелому в войне. В частности, "линия Суровикина" может пасть из-за потерь российских коммуникационных цепей.

В то же время повышенное давление на ключевые транспортные артерии помогает Украине ограничивать поставки войск РФ. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что это может привести к сокращению активности армии РФ на отдельных участках фронта и изменить ситуацию в сторону снижения интенсивности боевых действий до конца года.

Кроме того, президент США Дональд Трамп лично попросил главу КНР Си Цзиньпина содействовать прекращению войны в Украине. Он признал, что переговорный процесс между Украиной и Россией фактически зашел в тупик.

О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

