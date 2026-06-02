Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по Украине

Украина нуждается в помощи США в поставках ракет для системы Patriot.

Российские оккупанты атаковали ракетами и дронами Киев и другие регионы Украины. Основной удар пришелся на столицу. Там повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве известно как минимум о четырех погибших и 38 госпитализированных раненых. В Днепре российская ракета снесла часть дома. Там уже 9 раненых, среди них — ребенок. Под завалами до сих пор могут находиться шесть человек, а количество пострадавших возросло до 35.

К тому же враг атаковал энергетику и критическую инфраструктуру в Харькове и области. Оккупанты наносили удары по Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областям.

"Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная противоракетная оборона, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставках ракет для Patriot. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар", — заявил президент.

Сколько ракет и дронов запустила РФ — Воздушные силы ВСУ

Как сообщал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне запустили 73 ракеты и 656 дронов.

Враг применил:

8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

33 баллистические ракеты "Искандер-М";

27 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет "Калибр";

656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, боеприпасов типа "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

Атака на Киев 2 июня 2026 года — новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска.

