Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по Украине

Что известно:
- РФ атаковала дронами и ракетами Украину
- В результате атаки есть погибшие, под завалами люди
- Украина просит помощи у партнеров
Российские оккупанты атаковали ракетами и дронами Киев и другие регионы Украины. Основной удар пришелся на столицу. Там повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В Киеве известно как минимум о четырех погибших и 38 госпитализированных раненых. В Днепре российская ракета снесла часть дома. Там уже 9 раненых, среди них — ребенок. Под завалами до сих пор могут находиться шесть человек, а количество пострадавших возросло до 35.
К тому же враг атаковал энергетику и критическую инфраструктуру в Харькове и области. Оккупанты наносили удары по Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областям.
"Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная противоракетная оборона, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставках ракет для Patriot. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар", — заявил президент.
Сколько ракет и дронов запустила РФ — Воздушные силы ВСУ
Как сообщал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне запустили 73 ракеты и 656 дронов.
Враг применил:
- 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
- 33 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 27 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, боеприпасов типа "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".
Атака на Киев 2 июня 2026 года — новости
Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.
По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.
Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.
Другие новости:
- РФ содрогалась от мощных взрывов: где были попадания и масштабные пожары
- В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов извлекли тело убитого ребенка
- "Желание одно — встретить утро": звезды потрясены ночной атакой на Киев
Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред