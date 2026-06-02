Помидоры и огурцы после заморозков: что сделать, чтобы они снова пошли в рост

Инна Ковенько
2 июня 2026, 10:45
Есть несколько простых шагов, которые помогут огурцам и помидорам быстро восстановиться после заморозков и вернуться к активному росту.
Заморозки повредили огурцы и помидоры — как их быстро восстановить / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что делать, если подмерзла рассада помидоров
  • Как восстановить помидоры после заморозков
  • Как защитить огурцы от холода

Прохладные ночи часто становятся серьезным испытанием для теплолюбивых культур. В результате низких ночных температур огурцы и помидоры испытывают сильный стресс: их рост замедляется, цветение становится менее активным, а завязи могут осыпаться.

Как холод влияет на растения

Низкие температуры замедляют физиологические процессы. Клетки вырабатывают меньше энергии, ферменты работают медленнее, а корневая система в охлажденной почве хуже усваивает воду и питательные вещества. Это приводит к более слабому формированию новых тканей и повышенной чувствительности к грибковым заболеваниям. Резкие перепады между тёплым днём и холодной ночью создают дополнительный термический стресс, нарушающий водный и гормональный баланс. Это может привести к опадению цветов и плодовых почек, пишет Deccoria.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Как восстановить помидоры и огурцы после заморозков

Защита от новых похолоданий

Вечером рекомендуем накрыть грядки агротекстилем или картонными коробками, чтобы создать минимальный тепловой барьер. Это поможет избежать повторного стресса.

Полив

Холодная вода из колодца или крана может повредить корни, поэтому используйте слегка подогретую воду. Лучше всего подойдет дождевая вода, которая постоит на солнце. Поливать рекомендуем вечером или рано утром, чтобы стимулировать физиологические процессы.

Подкормка и стимуляция роста

После стресса растениям нужна бережная, но эффективная подкормка. Органические удобрения и биостимуляторы с аминокислотами, магнием, фосфором и микроэлементами активизируют метаболизм, способствуют развитию корней и восстановлению клеток.

В домашних условиях хорошо работает настой крапивы, разбавленный водой в соотношении 1:10. Он укрепляет растения и улучшает структуру почвы. Опрыскивание можно повторить через 10-14 дней, чтобы закрепить эффект.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как спасти томаты после заморозков:

@tetiana_.rybak._ Попереду прогнозують дуже холодні ночі,тому терміново рятуємо наші любі томати від холоду. Для цього підійдуть будь які антистресові препарати,які захистять ваші рослини протягом 10 наступних днів. #помідори#колекційнітомати#насіннятоматів♬ оригінальний аудіозапис - Tetiana Rybak

Об источнике: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

заморозки огород томаты огурцы
