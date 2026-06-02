Мужчина решил отомстить после развода и разрушил дом с семьей внутри

Константин Пономарев
2 июня 2026, 10:47
Семейный конфликт в Пенсильвании (США) закончился арестом. Мужчина снес часть дома экскаватором, подвергнув опасности жену и детей.
/ Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

В американском штате Пенсильвания семейный конфликт едва не закончился трагедией. 48-летний мужчина, узнав о намерении жены развестись, сел за руль экскаватора и начал разрушать собственный дом, пока внутри находились его супруга и две дочери.

Инцидент произошел в округе Батлер. По данным местных СМИ, мужчина по имени Эрик Пьервши тяжело воспринял новость о том, что его жена подала на развод. После ночи, проведенной за употреблением алкоголя, он якобы заявил супруге, что если все кончено, то он снесет дом, а затем воплотил угрозу в жизнь. Об этом пишет Oddity Central.

Экскаватор начал разрушать дом, пока семья была внутри

Женщина и две дочери находились в доме в тот момент, когда мужчина начал сносить часть здания строительной техникой. Во время экстренного звонка в службу 911 на записи были слышны громкие удары и шум разрушения.

К счастью, всем членам семьи удалось избежать травм. Несмотря на серьезную опасность, никто не пострадал.

/ Фото: скриншот с Youtube

По информации следователей, мужчина разрушил заднюю часть дома, после чего зашел внутрь, забрал спортивную сумку и покинул место происшествия.

Хотя на первый взгляд часть строения осталась целой, специалисты пришли к выводу, что повреждения оказались значительно серьезнее, чем предполагалось первоначально.

По словам следователей, несущие конструкции получили настолько сильные повреждения, что здание, скорее всего, придется полностью снести из соображений безопасности.

Об источнике: Oddity Central

Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.

