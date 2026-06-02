Мужчина решил отомстить после развода и разрушил дом с семьей внутри

Семейный конфликт в Пенсильвании (США) закончился арестом. Мужчина снес часть дома экскаватором, подвергнув опасности жену и детей.

https://glavred.info/oddities/muzhchina-reshil-otomstit-posle-razvoda-i-razrushil-dom-s-semey-vnutri-10769633.html Ссылка скопирована

Мужчина снес дом с семьей внутри экскаватором / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что заставило мужчину сесть за руль экскаватора среди ночи

Что происходило внутри, пока экскаватор крушил стены

Почему дом теперь могут снести полностью

В американском штате Пенсильвания семейный конфликт едва не закончился трагедией. 48-летний мужчина, узнав о намерении жены развестись, сел за руль экскаватора и начал разрушать собственный дом, пока внутри находились его супруга и две дочери.

Инцидент произошел в округе Батлер. По данным местных СМИ, мужчина по имени Эрик Пьервши тяжело воспринял новость о том, что его жена подала на развод. После ночи, проведенной за употреблением алкоголя, он якобы заявил супруге, что если все кончено, то он снесет дом, а затем воплотил угрозу в жизнь. Об этом пишет Oddity Central.

видео дня

Экскаватор начал разрушать дом, пока семья была внутри

Женщина и две дочери находились в доме в тот момент, когда мужчина начал сносить часть здания строительной техникой. Во время экстренного звонка в службу 911 на записи были слышны громкие удары и шум разрушения.

К счастью, всем членам семьи удалось избежать травм. Несмотря на серьезную опасность, никто не пострадал.

К счастью, всем членам семьи удалось избежать травм / Фото: скриншот с Youtube

По информации следователей, мужчина разрушил заднюю часть дома, после чего зашел внутрь, забрал спортивную сумку и покинул место происшествия.

Дом, вероятно, придется полностью снести

Хотя на первый взгляд часть строения осталась целой, специалисты пришли к выводу, что повреждения оказались значительно серьезнее, чем предполагалось первоначально.

По словам следователей, несущие конструкции получили настолько сильные повреждения, что здание, скорее всего, придется полностью снести из соображений безопасности.

Смотрите в видео о том, как мужчина решил снести собственный дом:

Ранее Главред писал о том, что украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче. На некоторых участках ночевка разрешена лишь время от времени.

Также сообщалось о том, что женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором. Жительница Великобритании устала терпеть отходы возле дома и обратилась в службы контроля. История о конфликте соседей быстро разлетелась по сети.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Oddity Central Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред