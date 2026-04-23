Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно поделилась секретом своей стройной фигуры, публично обратилась к своей родной сестре Наталье Сумской.
Несмотря на конфликт, Ольга Сумская решила поздравить свою сестру, которая праздновала день рождения 22 апреля. У нее в этом году юбилей - ей исполнилось 70 лет.
Ольга Сумская поздравила сестру с важным праздником. На своей странице в Instagram артистка опубликовала их совместное фото, которое было сделано еще в детстве, а также обратилась к Наталье. Она отметила сестру на фото и коротко написала: "С юбилеем!".
Ссора Ольги Сумской с сестрой
Конфликт Ольги Сумской с сестрой длится уже давно. Основными причинами разрыва называют разницу в жизненных взглядах, политические разногласия, а также позицию дочери Ольги, Антонины Паперной, которая живет и работает в Москве.
О персоне: Наталья Сумская
Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.
Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).
