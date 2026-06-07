"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

Вы узнаете:
- Ольга Мартыновская показала результаты после косметологических процедур
- Как она ответила хейтерам
Судья популярного кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская отреагировала на критику в Threads, связанную с ее внешним преображением. В своем Instagram знаменитость прямо ответила хейтерам.
Недавно в сети появились фото кулинара до и после косметологических процедур. Мартыновская хотела свежо и ухоженно выглядеть в кадре, и для этого ей сделали целый комплекс различных вмешательств.
"В программе объединили аппаратные методики, инъекционные процедуры и поддержку организма изнутри: SMAS-лифтинг Альтера, RF-лифтинг Double Tite, Derma Genesis, полимолочная кислота Juvelook, экзосомы, биоревитализация Profhilo, деликатное увеличение губ, капельницы", — написали специалисты.
Многие пользователи усомнились в возможности таких радикальных перемен и заподозрили звезду в пластической хирургии. Под публикацией предположили, что феноменальный результат — это работа хирургов. Также комментаторы обратили внимание на губы знаменитости, которые выглядели больше, чем обычно. Ольга не стала молчать и прямо ответила на все упреки.
"В Threads не сижу и не обращаю внимания на скудных комментаторов. Спасибо девушкам за поддержку и трезвый ум. Если коротко — два года процедур, ни одной операции не было. Уход, питание. Если бы еще стресса не было", — высказалась Мартыновская.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский продюсер Юрий Никитин сделал неожиданное признание, касающееся его прошлых отношений с Ириной Билык. В своем свежем интервью шоумен откровенно рассказал о причинах, по которым они с певицей так и не узаконили свой союз.
Также певица Мила Нитич сделала откровенное признание о потере ребенка на первых неделях беременности. Звезда отметила, что эта трагедия повлекла за собой крайне тяжелые последствия для ее физического состояния, а также сильный набор веса.
Вас может заинтересовать:
- "Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке
- Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото
- Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемости
О персоне: Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред