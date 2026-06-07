"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

Судья "МастерШеф" отреагировала на критику своих изменений.

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Как изменилась Ольга Мартыновская / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

Ольга Мартыновская показала результаты после косметологических процедур

Как она ответила хейтерам

Судья популярного кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская отреагировала на критику в Threads, связанную с ее внешним преображением. В своем Instagram знаменитость прямо ответила хейтерам.

Недавно в сети появились фото кулинара до и после косметологических процедур. Мартыновская хотела свежо и ухоженно выглядеть в кадре, и для этого ей сделали целый комплекс различных вмешательств.

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Ольга Мартыновская и ее изменения / фото: instagram.com, anacosma_clinic

"В программе объединили аппаратные методики, инъекционные процедуры и поддержку организма изнутри: SMAS-лифтинг Альтера, RF-лифтинг Double Tite, Derma Genesis, полимолочная кислота Juvelook, экзосомы, биоревитализация Profhilo, деликатное увеличение губ, капельницы", — написали специалисты.

Многие пользователи усомнились в возможности таких радикальных перемен и заподозрили звезду в пластической хирургии. Под публикацией предположили, что феноменальный результат — это работа хирургов. Также комментаторы обратили внимание на губы знаменитости, которые выглядели больше, чем обычно. Ольга не стала молчать и прямо ответила на все упреки.

Ольга Мартыновская изменила внешность / фото: instagram.com, anacosma_clinic

"В Threads не сижу и не обращаю внимания на скудных комментаторов. Спасибо девушкам за поддержку и трезвый ум. Если коротко — два года процедур, ни одной операции не было. Уход, питание. Если бы еще стресса не было", — высказалась Мартыновская.

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О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

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