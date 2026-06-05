Ольга Мартыновская показала себя после процедур: как она изменилась

Кратко:
- Что сделала Ольга Мартыновская
- Какие процедуры она прошла
Судья популярного Кулинарного проекта МастерШеф Ольга Мартыновская, которая в следующем сезоне кулинарного шоу будет в новой роли, показала, какие процедуры сделала со своим лицом.
Фото звездного кулинара появилось на странице одной из косметических клиник в Instagram.
В публикации сказано, что у Ольги Мартыновской был запрос на деликатный и продуманный уход, который позволяет выглядеть ухоженно в кадре.
"Когда жизнь проходит в высоком темпе – встречи, съемки, события, камеры, постоянное внимание – хочется, чтобы внешность так же гармонично отражала внутреннее состояние: энергию, женственность, уверенность и любовь к себе", - сказано
На странице показали фото Мартыновской, а также изменения, которые с ней случились.
"В программе объединили аппаратные методики, инъекционные процедуры и поддержку организма изнутри: SMAS-лифтинг Альтера, RF-лифтинг Double Tite, Derma Genesis, полимолочная кислота Juvelook, экзосомы, биоревитализация Profhilo, деликатное увеличение губ, капельницы", - написали специалисты.
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О персоне: Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".
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