Ольга Мартыновская показала себя после процедур: как она изменилась

Ольга Мартыновская поделилась секретом своей красоты и молодости.

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Ольга Мартыновская и ее процедуры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Кратко:

Что сделала Ольга Мартыновская

Какие процедуры она прошла

Судья популярного Кулинарного проекта МастерШеф Ольга Мартыновская, которая в следующем сезоне кулинарного шоу будет в новой роли, показала, какие процедуры сделала со своим лицом.

Фото звездного кулинара появилось на странице одной из косметических клиник в Instagram.

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Ольга Мартыновская и ее изменения / Фото Instagram/ Фото профиля anacosma_clinic anacosma_clinic

В публикации сказано, что у Ольги Мартыновской был запрос на деликатный и продуманный уход, который позволяет выглядеть ухоженно в кадре.

"Когда жизнь проходит в высоком темпе – встречи, съемки, события, камеры, постоянное внимание – хочется, чтобы внешность так же гармонично отражала внутреннее состояние: энергию, женственность, уверенность и любовь к себе", - сказано

Ольга Мартыновская и ее изменения / Фото Instagram/ Фото профиля anacosma_clinic anacosma_clinic

На странице показали фото Мартыновской, а также изменения, которые с ней случились.

"В программе объединили аппаратные методики, инъекционные процедуры и поддержку организма изнутри: SMAS-лифтинг Альтера, RF-лифтинг Double Tite, Derma Genesis, полимолочная кислота Juvelook, экзосомы, биоревитализация Profhilo, деликатное увеличение губ, капельницы", - написали специалисты.

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О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

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