Кратко:
- Как Киркоров переделал нос
- На кого он стал похож
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, ошарашил зрителей новым носом.
Он появился на публичном мероприятии, где засветил свой новый нос.
Поклонники уловили сходство с популярным американским певцом Майклом Джексоном.
В комментариях к видео путиниста, его сразу же сравнили с Майклом: у него после нескольких неудачных операций был именно такой нос.
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О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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