Майкл Джексон: Киркоров ошарашил новым носом

Путинист Киркоров появился на публике и его сразу сравнили с Майклом Джексоном.

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Филипп Киркоров сделал новый нос / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Как Киркоров переделал нос

На кого он стал похож

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, ошарашил зрителей новым носом.

Он появился на публичном мероприятии, где засветил свой новый нос.

видео дня

Поклонники уловили сходство с популярным американским певцом Майклом Джексоном.

У путиниста Киркорова новый нос / Скриншот

У путиниста Киркорова новый нос / Скриншот

У путиниста Киркорова новый нос / Скриншот

В комментариях к видео путиниста, его сразу же сравнили с Майклом: у него после нескольких неудачных операций был именно такой нос.

Не все оценили новый нос путиниста / Скриншот

Не все оценили новый нос путиниста / Скриншот

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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