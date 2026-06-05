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Майкл Джексон: Киркоров ошарашил новым носом

Алена Кюпели
5 июня 2026, 20:09
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Путинист Киркоров появился на публике и его сразу сравнили с Майклом Джексоном.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров сделал новый нос / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Как Киркоров переделал нос
  • На кого он стал похож

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, ошарашил зрителей новым носом.

Он появился на публичном мероприятии, где засветил свой новый нос.

видео дня

Поклонники уловили сходство с популярным американским певцом Майклом Джексоном.

У путиниста Киркорова новый нос
У путиниста Киркорова новый нос / Скриншот
У путиниста Киркорова новый нос
У путиниста Киркорова новый нос / Скриншот
У путиниста Киркорова новый нос
У путиниста Киркорова новый нос / Скриншот

В комментариях к видео путиниста, его сразу же сравнили с Майклом: у него после нескольких неудачных операций был именно такой нос.

Не все оценили новый нос путиниста
Не все оценили новый нос путиниста / Скриншот

Не все оценили новый нос путиниста
Не все оценили новый нос путиниста / Скриншот

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Отметим, как сообщал Главред, Даша Квиткова поделилась фотографиями со своего девичника, очевидно, накануне свадьбы с футболистом Бражко.

Ранее также российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, взбесила россиян слишком самоуверенным и наглым заявлением.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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