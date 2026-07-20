"Без труда не вытащишь рыбку из пруда" — красивые украинские синонимы

Без труда не вытащишь рыбку из пруда - это заимствование из русского языка. Как правильно сказать по-украински и какими пословицами заменить это выражение.

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Украинская версия пословицы / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Как правильно сказать пословицу на украинском языке

Какие народные аналоги рекомендуют лингвисты

В повседневной речи нередко можно услышать выражение "без труда не вытащишь рыбку из пруда". Однако это калька с русского языка, тогда как у украинского есть собственные, самобытные пословицы, которые передают ту же мысль о труде, настойчивости и вознаграждении за усилия. Главред расскажет об этом подробнее.

На это обратил внимание ведущий и автор образовательного проекта Виктор Дяченко в своём TikTok-блоге"Кучерявый".

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Как сказать по-украински о рыбалке

Если хочется сохранить образ рыбы, лучше всего использовать народный украинский эквивалент:

"Хочешь рыбку съесть - надо в воду лезть".

Именно это выражение является естественным для украинского языка и давно бытует в народной традиции.

Лучшие украинские эквиваленты

Вместо калькированной поговорки можно использовать и другие распространенные украинские пословицы:

Кто заботится, тот и имеет.

Без труда нет плода.

Что посеешь, то и пожнёшь.

Все они передают одну главную мысль: результат приходит только благодаря труду.

Видео о том, как сказать на украинском языке "Без труда не вытащишь рыбку из пруда", можно посмотреть здесь:

Украинские пословицы о труде

Если нужно разнообразить речь, уместно использовать и другие народные выражения.

О необходимости действовать

Не наклонившись, гриба не найдешь.

Под лежачий камень вода не течет.

Не побегаешь - не пообедаешь.

О мастерстве и настойчивости

Чтобы уметь - нужно потрудиться.

Где руки и желание, там - плодотворная работа.

О тщетных надеждах

Жареные голуби сами в рот не летят.

Никому птица сама в руки не летит.

О трудолюбии

Хочешь есть калачи - не сиди на печи.

Труд человека кормит, а лень губит.

Использование самобытных украинских пословиц помогает сделать речь более естественной, выразительной и богатой, а также избежать заимствований из других языков.

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О личности: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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