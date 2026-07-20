"Без труда не вытащишь рыбку из пруда" — красивые украинские синонимы

Вы узнаете:
- Как правильно сказать пословицу на украинском языке
- Какие народные аналоги рекомендуют лингвисты
В повседневной речи нередко можно услышать выражение "без труда не вытащишь рыбку из пруда". Однако это калька с русского языка, тогда как у украинского есть собственные, самобытные пословицы, которые передают ту же мысль о труде, настойчивости и вознаграждении за усилия. Главред расскажет об этом подробнее.
На это обратил внимание ведущий и автор образовательного проекта Виктор Дяченко в своём TikTok-блоге"Кучерявый".
Как сказать по-украински о рыбалке
Если хочется сохранить образ рыбы, лучше всего использовать народный украинский эквивалент:
"Хочешь рыбку съесть - надо в воду лезть".
Именно это выражение является естественным для украинского языка и давно бытует в народной традиции.
Лучшие украинские эквиваленты
Вместо калькированной поговорки можно использовать и другие распространенные украинские пословицы:
- Кто заботится, тот и имеет.
- Без труда нет плода.
- Что посеешь, то и пожнёшь.
Все они передают одну главную мысль: результат приходит только благодаря труду.
Видео о том, как сказать на украинском языке "Без труда не вытащишь рыбку из пруда", можно посмотреть здесь:
@ukrmova.online "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда". ?️ Как сказать на украинском? Варианты для замены предлагает популяризатор украинского языка, филолог Виктор Дяченко. Свои варианты пишите в комментариях. #виктордяченко#учитьукраинский#украинскийязык#наукраинскомлегко♬ оригинальная аудиозапись - Украинский язык с Кучерявим
Украинские пословицы о труде
Если нужно разнообразить речь, уместно использовать и другие народные выражения.
О необходимости действовать
- Не наклонившись, гриба не найдешь.
- Под лежачий камень вода не течет.
- Не побегаешь - не пообедаешь.
О мастерстве и настойчивости
- Чтобы уметь - нужно потрудиться.
- Где руки и желание, там - плодотворная работа.
О тщетных надеждах
- Жареные голуби сами в рот не летят.
- Никому птица сама в руки не летит.
О трудолюбии
- Хочешь есть калачи - не сиди на печи.
- Труд человека кормит, а лень губит.
Использование самобытных украинских пословиц помогает сделать речь более естественной, выразительной и богатой, а также избежать заимствований из других языков.
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О личности: Виктор Дяченко
Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.
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