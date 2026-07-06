Ябеда или наушник: как правильно назвать доносчика на украинском языке

Читайте в материале:
- Является ли слово "ябеда" украинским
- Каково происхождение этого слова
- Какими словами его можно заменить
Слово"ябеда" многим знакомо с детства как обидное прозвище для человека, который любит доносить на других. В то же время нередко возникает вопрос: является ли оно исконно украинским и какими словами его можно заменить в повседневной речи. Главред расскажет об этом подробнее.
Как отмечает ТСН, слова "ябеда" и "ябидник" являются нормативными в украинском языке. Ими называют человека, который сообщает о чужих проступках или тайнах, нередко из мелочных мотивов или ради собственной выгоды.
Древнее происхождение слова
Слово "ябеда" имеет древнее происхождение. Оно происходит от древнерусского "ябѣда", которое в свое время означало "ссора", "спор", "донос", а впоследствии - даже "судебное дело". Изначально так называли человека, который постоянно вмешивался в конфликты или обращался с жалобами к властям или другим влиятельным лицам. Родственные слова есть и в других славянских языках, что свидетельствует об их общем происхождении.
Какими словами можно заменить "ябеду"
В украинском языке есть немало синонимов, которые помогают точнее передать значение в зависимости от контекста.
Если речь идет о доносах
Доносчик - человек, который намеренно сообщает руководству или властям информацию, чтобы навредить другому.
Навушник - тот, кто тайком передает чужие слова или сплетни.
Жалобщик - человек, который постоянно жалуется или обращается с жалобами, часто без достаточных оснований.
Если человек не умеет держать язык за зубами
Болтун, трепальщик, болтун, болтун - так называют чрезмерно разговорчивых людей, которые легко разглашают чужие секреты.
Сплетник - человек, который распространяет слухи или обсуждает личную жизнь других.
"Языката Хвеска " - народное выражение о чрезвычайно болтливом человеке, который быстро разносит новости.
Если есть злый умысел
Клеветник, злословец - люди, которые сознательно распространяют ложную информацию, чтобы навредить другому.
Подлиза - льстивый человек, который иногда может доносить на других ради собственной выгоды или благосклонности руководства.
Выбор слова зависит от ситуации и оттенка значения. Украинский язык предлагает немало точных соответствий, поэтому для каждого контекста можно найти наиболее точное и выразительное слово.
Читайте также:
- Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"
- Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском
- Происхождение слова "лайба": какой транспорт на востоке Украины получил это название
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред