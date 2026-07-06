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Ябеда или наушник: как правильно назвать доносчика на украинском языке

Марина Иваненко
6 июля 2026, 18:05
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У слова "ябеда" в украинском есть много точных эквивалентов. Ябеду можно назвать доносчиком, осведомителем, жалобщиком или другим словом зависимо от контекста.
Есть ли в украинском языке слово
Есть ли в украинском языке слово "ябеда" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Является ли слово "ябеда" украинским
  • Каково происхождение этого слова
  • Какими словами его можно заменить

Слово"ябеда" многим знакомо с детства как обидное прозвище для человека, который любит доносить на других. В то же время нередко возникает вопрос: является ли оно исконно украинским и какими словами его можно заменить в повседневной речи. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает ТСН, слова "ябеда" и "ябидник" являются нормативными в украинском языке. Ими называют человека, который сообщает о чужих проступках или тайнах, нередко из мелочных мотивов или ради собственной выгоды.

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Древнее происхождение слова

Слово "ябеда" имеет древнее происхождение. Оно происходит от древнерусского "ябѣда", которое в свое время означало "ссора", "спор", "донос", а впоследствии - даже "судебное дело". Изначально так называли человека, который постоянно вмешивался в конфликты или обращался с жалобами к властям или другим влиятельным лицам. Родственные слова есть и в других славянских языках, что свидетельствует об их общем происхождении.

Какими словами можно заменить "ябеду"

В украинском языке есть немало синонимов, которые помогают точнее передать значение в зависимости от контекста.

Если речь идет о доносах

Доносчик - человек, который намеренно сообщает руководству или властям информацию, чтобы навредить другому.

Навушник - тот, кто тайком передает чужие слова или сплетни.

Жалобщик - человек, который постоянно жалуется или обращается с жалобами, часто без достаточных оснований.

Если человек не умеет держать язык за зубами

Болтун, трепальщик, болтун, болтун - так называют чрезмерно разговорчивых людей, которые легко разглашают чужие секреты.

Сплетник - человек, который распространяет слухи или обсуждает личную жизнь других.

"Языката Хвеска " - народное выражение о чрезвычайно болтливом человеке, который быстро разносит новости.

Если есть злый умысел

Клеветник, злословец - люди, которые сознательно распространяют ложную информацию, чтобы навредить другому.

Подлиза - льстивый человек, который иногда может доносить на других ради собственной выгоды или благосклонности руководства.

Выбор слова зависит от ситуации и оттенка значения. Украинский язык предлагает немало точных соответствий, поэтому для каждого контекста можно найти наиболее точное и выразительное слово.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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