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Одна ложка корицы в пылесосе творит чудеса: секрет опытных хозяек

Мария Николишин
6 июля 2026, 09:54
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У корицы есть много преимуществ, о которых многие люди не знают.
Одна ложка корицы в пылесосе творит чудеса: секрет опытных хозяек
Почему в пылесос сыплют корицу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что насыпать в пылесос от неприятного запаха
  • Почему корица помогает освежить воздух

Многие люди пылесосят в доме как минимум раз в неделю. Однако после этого в комнате может появиться затхлый запах, особенно если пылесос уже старый. Решить эту проблему может одна специя с кухни.

Главред решил разобраться, что нужно насыпать в пылесос, чтобы убрать неприятный запах.

видео дня

Как избавиться от затхлого запаха после уборки пылесосом

После многих лет использования многие пылесосы начинают довольно неприятно пахнуть из-за пыли, грязи и шерсти домашних животных. Однако корица - это идеальный способ освежить пылесос, пишет express.co.uk.

Как правильно использовать корицу

Чтобы запах от пылесоса был лучше, нужно добавить чайную ложку порошка корицы в мешок или цилиндр пылесоса. Однако если этот запах вам не нравится, можно также использовать ванильный порошок.

"Небольшого количества - примерно от половины чайной ложки до одной чайной ложки - более чем достаточно. Вам не нужно много, чтобы освежить воздух, а чрезмерное использование может перегрузить фильтры или двигатель пылесоса", - говорится в сообщении.

Как правильно пылесосить дома
Как правильно пылесосить дома / Инфографика: Главред

Почему корица устраняет неприятный запах

По словам экспертов, корица не только обладает приятным запахом, но и имеет антибактериальные свойства. В частности, кора корицы содержит несколько антибактериальных соединений, таких как флавоноиды, сапонины и циннамальдегид.

Что можно насыпать в пылесос для приятного запаха – видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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