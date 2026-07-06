Одна ложка корицы в пылесосе творит чудеса: секрет опытных хозяек

Вы узнаете:
- Что насыпать в пылесос от неприятного запаха
- Почему корица помогает освежить воздух
Многие люди пылесосят в доме как минимум раз в неделю. Однако после этого в комнате может появиться затхлый запах, особенно если пылесос уже старый. Решить эту проблему может одна специя с кухни.
Главред решил разобраться, что нужно насыпать в пылесос, чтобы убрать неприятный запах.
Как избавиться от затхлого запаха после уборки пылесосом
После многих лет использования многие пылесосы начинают довольно неприятно пахнуть из-за пыли, грязи и шерсти домашних животных. Однако корица - это идеальный способ освежить пылесос, пишет express.co.uk.
Как правильно использовать корицу
Чтобы запах от пылесоса был лучше, нужно добавить чайную ложку порошка корицы в мешок или цилиндр пылесоса. Однако если этот запах вам не нравится, можно также использовать ванильный порошок.
"Небольшого количества - примерно от половины чайной ложки до одной чайной ложки - более чем достаточно. Вам не нужно много, чтобы освежить воздух, а чрезмерное использование может перегрузить фильтры или двигатель пылесоса", - говорится в сообщении.
Почему корица устраняет неприятный запах
По словам экспертов, корица не только обладает приятным запахом, но и имеет антибактериальные свойства. В частности, кора корицы содержит несколько антибактериальных соединений, таких как флавоноиды, сапонины и циннамальдегид.
Что можно насыпать в пылесос для приятного запаха – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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