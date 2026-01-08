Укр
Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делать

Анна Ярославская
8 января 2026, 12:40
Страх пылесоса у кошек связан с рядом факторов. Как снизить уровень стресса у животного во время уборки?
Кот, пылесос
Как сделать так, чтобы кот не боялся пылесоса: простые шаги для хозяев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему животные боятся пылесоса
  • Как приучить кошку к пылесосу

Стоит включить пылесос — и спокойный домашний кот в одно мгновение оказывается под диваном или в другом укромном уголке. Многим кажется забавным, что животное боится пылесоса. На самом деле — это не каприз и не "вредный характер". За этой реакцией скрывается сочетание природных инстинктов, чувствительного слуха и особенностей кошачьего восприятия окружающего мира. Почему кошки ненавидят пылесос и как сделать так чтобы кот не боялся пылесоса - разобрался Главред.

Если вам интересно, как развлекаются коты, когда никого нет дома, читайте материал: Не все скучают по хозяевам: чем занимаются кошки, когда остаются одни.

Почему кошки боятся пылесосов?

Громкий шум. Как правило, уровень шума пылесоса составляет от 70 до 80 дБ. Кошки обладают самым широким диапазоном слуха среди млекопитающих (от 48 Гц до 85 кГц для звуков мощностью 70 дБ), что означает, что они могут слышать ультразвуковые частоты, которые обычно не воспринимает человек, пишет Еcovacs.

Внушительные размеры. Большинство пылесосов крупнее кошек, поэтому кошки могут воспринять устройство как угрозу и убежать к ближайшему убежищу. Кроме того, у кошек более низкий угол обзора, чем у людей, поэтому с их точки зрения устройство может показаться более устрашающим.

Непредсказуемые движения. Кошки не осознают, что их хозяева управляют пылесосом, поэтому резкие движения машины кажутся им хаотичными и создают ощущение, что за ними следят по всему дому.

Незнание. Некоторые кошки могут проявлять больше беспокойства при виде пылесоса, если раньше никогда с ним не сталкивались. Кошки, которые уже имели дело с этими приборами в период социализации в возрасте 2-7 недель, с меньшей вероятностью будут их бояться, чем взрослые кошки, которые никогда раньше с ними не сталкивались.

Негативный опыт. Кошка может бояться пылесоса, если у нее был неприятный опыт в прошлом, например, если она испугалась его, когда чувствовала себя уязвимой.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Как сделать так, чтобы кот не боялся пылесоса

Кошку можно постепенно приучить к пылесосу и, таким образом, снизить уровень стресса.

1. Ознакомление должно происходить постепенно. Разместите устройство или док-станцию (в случае робота-пылесоса) на открытом месте, где кошка сможет легко его увидеть, но не там, где она ест или спит. Поставьте его на пол и уменьшите высоту, чтобы пылесос выглядел менее громоздким. Таким образом, кошка будет чувствовать себя свободно и сможет исследовать устройство.

2. Награждайте кошку лакомствами, если она подходит к пылесосу и обнюхивает его или ведет себя спокойно, пока ваш умный пылесос чистит или моет пол. Попробуйте поиграть со своим пушистым другом или познакомить его с игрушкой непосредственно перед началом уборки.

3. Снижайте шумовое воздействие. Включайте пылесос подальше от кошки и делайте первые сеансы уборки короткими. Пылесосьте разные комнаты в разное время, пока ваш четвероногий друг не привыкнет. Автоматические пылесосы производят меньше шума по сравнению с традиционными или беспроводными аналогами.

4. Оборудуйте для вашей кошки укрытия в тех местах, где вы пылесосите, чтобы у нее были безопасные места, куда она могла бы спрятаться во время уборки дома. Убедитесь, что у вашей кошки есть свободный путь к отступлению, оставив дверь открытой. Поставьте картонные коробки на пол и предоставьте кошке доступ к высоким полкам, чтобы она могла спрятаться от пылесоса.

5. Если вы используете обычный пылесос, не включайте его рядом со спящей кошкой, чтобы не напугать её. Лучше включать его, когда кошка бодрствует или находится в другой части дома. Следуйте тому же правилу и с роботом-пылесосом, и ваш четвероногий друг со временем привыкнет к тому, как он передвигается самостоятельно.

6. Кошка с большей вероятностью привыкнет к пылесосу, если у прибора будет знакомый запах. Аккуратно протрите чистой тканью щеки вашей кошки, а затем потрите тканью пылесос, чтобы он пах животным.

Если ни один из упомянутых способов не помогает, и если ваша кошка проявляет сильную стрессовую реакцию на пылесос, обратитесь к ветеринару или специалисту по поведению кошек.

Смотрите видео - Кот нашел общий язык с пылесосом:

@pets.shorts.e.cia Gatos andando em aspiradores de pó robóticos são a coisa mais incrível da internet!!! #funnycat#smartcat#playcat#cutecat#gatofofo♬ som original - Pets, Shorts e Cia

Как писал Главред, кошек считают очень независимыми и даже немного отстраненными животными. Но на самом деле они обладают удивительно сложной системой памяти. Кошки помнят не только лица, но и хранят многослойные воспоминания, связанные со зрительными образами, звуками, запахами и распорядком дня, которые создают у них чувство безопасности. Читайте - Как долго кошка будет помнить своего хозяина и какие особенности имеет кошачья память?

О ресурсе: Ecovacs

Ecovacs Robotics — крупная китайская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве роботов-помощников, прежде всего для дома (роботов-пылесосов, моек, оконных роботов и т. д.).

Компания была основана в 1998 году в Сучжоу (Китай) и с тех пор стала одним из лидеров сегмента бытовых роботизированных устройств.

Ecovacs входит в число мировых лидеров по продажам роботизированных пылесосов и робототехники для дома. Его продукты широко представлены в Европе, США, Азии и других ключевых рынках.

