Сколько времени кошки помнят своих хозяев: мифы и факты

Анна Ярославская
6 января 2026, 02:38
Правда ли, что кошки быстро забывают хозяев? Эксперты объяснили, как работает память мурлык.
Кот
Эксперты рассказали, как быстро кошки забывают своих хозяев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как долго кошки помнят своих хозяев
  • Как понять, что кот скучает по хозяину

Кошек считают очень независимыми и даже немного отстраненными животными. Но на самом деле они обладают удивительно сложной системой памяти. Кошки помнят не только лица, но и хранят многослойные воспоминания, связанные со зрительными образами, звуками, запахами и распорядком дня, которые создают у них чувство безопасности.

Как долго кошка будет помнить своего хозяина и какие особенности имеет кошачья память - пишет издание Newsweek.

видео дня

К слову, кошки способны распознавать голоса своих хозяев и реагировать на знакомые слова, укрепляя связь с людьми, указывают эксперты. Детальнее читайте в материале: Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, список.

Сколько могут помнить кошки?

Согласно исследованию, проведенному Центром исследований автобиографической памяти при Орхусском университете в Дании, кошки и собаки обладают удивительной способностью вспоминать прошлые события. Исследователи опросили 375 владельцев собак и кошек и обнаружили, что 80 процентов сообщили, что их питомцы помнят конкретные события. Эти воспоминания часто всплывают, когда что-то знакомое вызывает их. Это подобно тому, как люди вспоминают события, не прилагая усилий.

Как быстро кошки забывают своих хозяев

Дипломированная ветеринарная медсестра из Англии Джейн Дэвидсон не уверена, что кошки "забывают" своих хозяев.

"Их многогранное восприятие домашней жизни включает в себя не только эмоциональные отношения, которые мы, люди, считаем наиболее важными. Кошки в равной степени ценят дом, в котором они чувствовали себя физически в безопасности", - рассказала она.

По ее словам, дом, где достаточно безопасного места для сна, еды и игр, они ассоциируют с владельцем. Затем это становится частью долговременной памяти.

Ветеринар онлайн-платформы Meowoff Ирина Смирнова также считает, что кошки нелегко забывают своих хозяев, особенно если связь была крепкой и стабильной.

"По моим наблюдениям, кошки могут хранить память о своих хозяевах в течение месяцев или даже лет, особенно если между ними была забота, любовь и регулярный распорядок дня", - объяснила она.

Роль запахов, звуков и прошлых взаимодействий в сохранении воспоминаний огромна. Поэтому кошки, которых бросили, часто остаются на одном месте, надеясь на возвращение хозяина.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз на день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Как понять, что кошка скучала по хозяину?

Если хозяин уезжает в отпуск, то кошки о нем не забывают. Они могут проявлять признаки, которые можно ошибочно принять за стресс.

Поэтому важно, чтобы тот человек, который присматривает за вашим пушистым другом во время вашего отсутствия, умел считывать язык его тела, чтобы определить, счастлива кошка или несчастна.

Признаки того, что кошка скучает по хозяину:

Изменение распорядка дня. Животное меньше ест и играет, избегает прогулок на свежем воздухе (обычно проходит через два-три дня).

Животное ищет места, пахнущие владельцем, например, кровать или кучу грязного белья.

У кошек, испытывающих сильный стресс, могут проявляться крайние формы поведения:

  • усиление вокализации или физических сигналов;
  • метка территории запахом (моча или экскременты на полу/мебели);
  • царапание мебели для распространения запаха;
  • агрессия по отношению к другим кошкам или людям (редко, но возможно).

Некоторые кошки чрезмерно привязываются к другим людям или замыкаются в себе и прячутся.

У некоторых кошек также наступает период повышенной сонливости, или они начинают осматривать знакомые места в доме, где раньше бывал их хозяин.

Ранее Главред писал: если ваш кот обычно избегает чрезмерной близости, а в последнее время постоянно лезет на колени, прижимается или даже ложится на вас - это может быть не просто проявление нежности. Специалисты говорят, что такое поведение иногда сигнализирует об изменениях в состоянии животного или даже о проблемах со здоровьем. Эксперты объяснили, что значит, когда кошка ложится на человека.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

