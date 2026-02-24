Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

Симоньян критикуют "добрые" россияне за ее болезненный вид и лишний вес.

https://glavred.info/starnews/putinistka-simonyan-nabrala-ves-kak-ona-vyglyadit-10743440.html Ссылка скопирована

Маргарита Симоньян раздражает россиян / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Симоньян

Кратко:

Как сейчас выглядит Симоньян

В чем обвиняют путинистку

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, набрала лишний вес.

Сама пропагандистка и украинофобка сообщила, что во время лечения она принимает сильные препараты, которые влияют на внешний вид: меняется вес, появляются отеки, усталость отражается на лице. Об этом пишут ее лживые коллеги из РФ.

видео дня

Симоньян вышла на сцену без парика / Фото скриншот

Между тем, россияне теперь делают замечания путинистке о том, что она специально подчеркивает свои болезненные изменения. 45-летняя Симоньян не стала молчать и ответила на один из комментариев.

Маргарита Симоньян без парика / фото: t.me/msimonyan

"Извините, не хотела оскорбить вас своим внешним видом. Лосины в неформальной обстановке я ношу всегда, они мягкие и удобные. Худобы никакой нет — я, наоборот, поправилась на 5 килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу их скинуть. Волосы выпали по той же причине — после приема химиотерапии. Что еще не так? Пишите, не стесняйтесь", — отреагировала Симоньян.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, просит помощи со своим сыном Платоном.

Ранее также российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но давно живет в РФ и поддерживает войну, снова спровоцировала семейный конфликт. На этот раз артистка решила проучить своего мужа Тарзана (Сергея Глушко), сообщают российские Telegram-каналы.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред