Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, набрала лишний вес.
Сама пропагандистка и украинофобка сообщила, что во время лечения она принимает сильные препараты, которые влияют на внешний вид: меняется вес, появляются отеки, усталость отражается на лице. Об этом пишут ее лживые коллеги из РФ.
Между тем, россияне теперь делают замечания путинистке о том, что она специально подчеркивает свои болезненные изменения. 45-летняя Симоньян не стала молчать и ответила на один из комментариев.
"Извините, не хотела оскорбить вас своим внешним видом. Лосины в неформальной обстановке я ношу всегда, они мягкие и удобные. Худобы никакой нет — я, наоборот, поправилась на 5 килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу их скинуть. Волосы выпали по той же причине — после приема химиотерапии. Что еще не так? Пишите, не стесняйтесь", — отреагировала Симоньян.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
