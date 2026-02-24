Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

Путинистка оставила мужа без внимания.

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но давно живет в РФ и поддерживает войну, снова спровоцировала семейный конфликт. На этот раз артистка решила проучить своего мужа Тарзана (Сергея Глушко), сообщают российские Telegram-каналы.

Ранее супруг путинистки имел неосторожность публично попросить ее похудеть. Он считает, что Королева как публичная личность не имеет права себя "запускать" и предложил помощь в снижении веса.

Такие советы, тем более озвученные публично, не могли не разозлить Наташу, и она решила проучить Тарзана. Для этого певица "забыла" об одном из любимых праздников Глушко — российском Дне защитника Отечества. Муж-стриптизер артистки очень гордится тем, что когда-то служил, поэтому план Королевой сработал — он не только остался без поздравления и подарка, но и услышал от супруги, что это не его праздник.

"Серега ждал-ждал, что Наташа ему сюрприз устроит, а после обеда не выдержал, позвонил ей и спросил, ничего ли она не забыла. А она ему сказала, что это не его праздник. Серегу это так обидело, он же военный. А бывших военных не бывает!", — сообщил коллега Тарзана.

Свое разочарование муж Наташи Королевой решил заглушить в компании коллег, которые поддержали его после разногласий с женой. Праздник Тарзан провел в большой и шумной компании.

"Злой был, ужас. Но потом мы с пацанами и девочками его поддержали, выпили малость, отметили", — рассказали коллеги.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

