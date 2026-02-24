Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

Гарантии безопасности — камень преткновения. Главный вопрос — что именно сделают партнеры, если Россия снова начнет агрессию.

Зеленский подчеркнул: заверений о том, что РФ "не нападет", недостаточно / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Спор идет о последовательности шагов к миру

Трамп хочет подписать все соглашения одновременно

Зеленский настаивает на первоочередном утверждении гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях, которые существуют на мирных переговорах с участием США и России.

В интервью CNN глава государства отметил, что разногласия касаются последовательности шагов к миру. В частности, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Зеленский одновременно подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности. В идеале подписание должно состояться на большой церемонии, знаменующей окончание войны.

Однако Зеленский настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США. По его словам, это даст украинскому народу уверенность в том, что в будущем они могут полагаться на своих союзников, потому что в прошлом их слишком часто подводили.

Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности остаются камнем преткновения. Особенно дискуссионным остается вопрос о том, как отреагируют союзники Украины, если Россия снова вторгнется в Украину в будущем.

Он сказал, что ему постоянно твердят, что Россия просто не станет начинать новую войну.

"Это не ответ на мой вопрос. Простите. В этих гарантиях безопасности есть много хорошего, это правда. Но я хочу получить очень конкретный ответ: что наши партнеры будут готовы сделать, если Путин снова придет к власти. Именно это хотят услышать украинцы", — подчеркнул глава государства.

Трамп мог заключить сделки с РФ: мнение офицера армии США

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес предположил, что президент США Дональд Трамп заключил бизнес-соглашения с РФ и ждет, когда Украина согласится на "мирный план", чтобы официально объявить о своих договоренностях с Москвой.

По его словам, у Вашингтона и Москвы уже все согласовано, и они обнародуют это после того, как будет заключено какое-то соглашение этим летом.

"Вот почему президент [Трамп] так давит, чтобы все было готово к июню, чтобы потом представить бизнес-сделки как раз к 4 июля - дню рождения США. Я не думаю, что это то, что поддержали бы украинцы и европейцы, и, честно говоря, большинство американцев также", - сказал Ходжес в интервью 24 каналу.

Мирные переговоры и завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество.

В еще одном интервью Зеленский назвал "недальновидной" веру Соединенных Штатов в то, что российский диктатор Владимир Путин прекратит войну, если Украина согласится отдать еще не оккупированные РФ территории Донбасса.

Зеленский также заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.

Тем временем командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно было бы стать возвращение всех оккупированных территорий.

Другие новости:

О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

