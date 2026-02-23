Укр
Украина вернет территории, но есть нюанс: Зеленский сделал важное заявление

Анна Ярославская
23 февраля 2026, 09:01
Возвращение к границам 1991 года — вопрос времени.
Возвращение к границам 1991 года Зеленский назвал восстановлением справедливости

Главные тезисы Зеленского:

  • Украина пока не может начать деоккупацию территорий
  • Наступательные действия сейчас привели бы к огромным потерям
  • Возвращение территорий — вопрос времени

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.

По его словам, со временем Украина вернет территории - это лишь вопрос времени. Однако пока этого нельзя сделать из-за превосходства РФ в численности армии.

"Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей - миллионы, ведь российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У нас не хватило бы людей. А что такое земля без людей? Честно говоря - ничего", - сказал Зеленский в интервью BBC.

Он также отметил, что у Украины пока нет достаточного количества вооружения для быстрого освобождения всех оккупированных территорий.

"Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. По состоянию на сегодня этого нет", - добавил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что возвращение к справедливым границам 1991 года - это без сомнения победа справедливости для Украины.

Отметим, командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно было бы стать возвращение всех оккупированных территорий.

Может ли Украина вернуться к границам 1991 года: мнение эксперта

Украина может вернуть себе границы 1991 года в течение четырех лет. Такое мнение в интервью Главреду в сентябре 2025 года озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, восстановление границ возможно при каденции Трампа, а нынешний президент США пробудет у власти до 2029 года.

"Да, это [возвращение к границам 1991 года] можно сделать в ближайшие четыре года", - сказал Загородний.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США, состоявшиеся в Женеве, завершились без какого-либо прорыва, хотя обе стороны пытались создать впечатление конструктивности. Как пишет The Wall Street Journal, Киев и Москва фактически объединились в одном стремлении - не вызвать раздражение президента США Дональда Трампа и не создать впечатление, что они тормозят мирный процесс.

По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом. В частности, Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах военного направления. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

