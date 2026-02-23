Украина вернет территории, но есть нюанс: Зеленский сделал важное заявление

Главные тезисы Зеленского:
- Украина пока не может начать деоккупацию территорий
- Наступательные действия сейчас привели бы к огромным потерям
- Возвращение территорий — вопрос времени
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.
По его словам, со временем Украина вернет территории - это лишь вопрос времени. Однако пока этого нельзя сделать из-за превосходства РФ в численности армии.
"Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей - миллионы, ведь российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У нас не хватило бы людей. А что такое земля без людей? Честно говоря - ничего", - сказал Зеленский в интервью BBC.
Он также отметил, что у Украины пока нет достаточного количества вооружения для быстрого освобождения всех оккупированных территорий.
"Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. По состоянию на сегодня этого нет", - добавил глава государства.
В то же время Зеленский отметил, что возвращение к справедливым границам 1991 года - это без сомнения победа справедливости для Украины.
Отметим, командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно было бы стать возвращение всех оккупированных территорий.
Может ли Украина вернуться к границам 1991 года: мнение эксперта
Украина может вернуть себе границы 1991 года в течение четырех лет. Такое мнение в интервью Главреду в сентябре 2025 года озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
По его словам, восстановление границ возможно при каденции Трампа, а нынешний президент США пробудет у власти до 2029 года.
"Да, это [возвращение к границам 1991 года] можно сделать в ближайшие четыре года", - сказал Загородний.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США, состоявшиеся в Женеве, завершились без какого-либо прорыва, хотя обе стороны пытались создать впечатление конструктивности. Как пишет The Wall Street Journal, Киев и Москва фактически объединились в одном стремлении - не вызвать раздражение президента США Дональда Трампа и не создать впечатление, что они тормозят мирный процесс.
По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом. В частности, Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах военного направления. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
