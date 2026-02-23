РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

В течение суток оккупанты нанесли 754 удара по 44 населенным пунктам региона.

РФ атаковала Запорожье дронами / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

Утром 23 февраля армия РФ атаковала Запорожье дронами

Погиб 33-летний мужчина, ранен 45-летний мужчина

Поврежден объект промышленной инфраструктуры

Утром в понедельник, 23 февраля, армия РФ атаковала Запорожье дронами. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет.

Кроме того, по словам Федорова, еще четыре человека получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району

В течение суток оккупанты нанесли 754 удара по 44 населенным пунктам региона.

Войска РФ совершили 28 авиационных ударов, 487 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали населенные пункты. Кроме того, оккупанты совершили четыре обстрела из РСЗО и 235 артиллерийских ударов. Поступило 56 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

В ночь на 21 февраля российская армия атаковала Одессу, Сумы и Запорожскую область. В результате российского удара повреждения фиксируются в разных районах. В Одессе есть разрушения инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.

Предыдущая атака произошла в ночь на 17 февраля, когда под ударами оказались Одесская, Днепропетровская области и Бурштын в Ивано-Франковской области. Тогда были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура.

Когда РФ сократит количество атак по Украине: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что с потеплением можно ожидать сокращения воздушных ударов РФ.

"К лету, я думаю, их количество уменьшится. В теплый период года россияне будут акцентировать внимание на других объектах", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его мнению, РФ полностью не откажется от ударов по объектам энергетики, однако сосредоточится на других целях.

"Впрочем, в целом, и весной, и летом, и осенью 2026 года Россия все равно будет наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас, зимой, она максимально активизировала эти удары, весной их станет меньше, но они будут сохраняться", - добавил Коваленко.

