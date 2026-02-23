Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

Анна Ярославская
23 февраля 2026, 07:18
213
В течение суток оккупанты нанесли 754 удара по 44 населенным пунктам региона.
РФ атаковала Запорожье дронами
РФ атаковала Запорожье дронами / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • Утром 23 февраля армия РФ атаковала Запорожье дронами
  • Погиб 33-летний мужчина, ранен 45-летний мужчина
  • Поврежден объект промышленной инфраструктуры

Утром в понедельник, 23 февраля, армия РФ атаковала Запорожье дронами. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет.

видео дня

Кроме того, по словам Федорова, еще четыре человека получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району

В течение суток оккупанты нанесли 754 удара по 44 населенным пунктам региона.

Войска РФ совершили 28 авиационных ударов, 487 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали населенные пункты. Кроме того, оккупанты совершили четыре обстрела из РСЗО и 235 артиллерийских ударов. Поступило 56 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

В ночь на 21 февраля российская армия атаковала Одессу, Сумы и Запорожскую область. В результате российского удара повреждения фиксируются в разных районах. В Одессе есть разрушения инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.

Предыдущая атака произошла в ночь на 17 февраля, когда под ударами оказались Одесская, Днепропетровская области и Бурштын в Ивано-Франковской области. Тогда были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура.

Когда РФ сократит количество атак по Украине: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что с потеплением можно ожидать сокращения воздушных ударов РФ.

"К лету, я думаю, их количество уменьшится. В теплый период года россияне будут акцентировать внимание на других объектах", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его мнению, РФ полностью не откажется от ударов по объектам энергетики, однако сосредоточится на других целях.

"Впрочем, в целом, и весной, и летом, и осенью 2026 года Россия все равно будет наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас, зимой, она максимально активизировала эти удары, весной их станет меньше, но они будут сохраняться", - добавил Коваленко.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в Татарстане

Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в Татарстане

08:21Мир
РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчина

РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчина

08:19Украина
В Харькове - взрывы, город под ракетным ударом РФ: пострадали мирные жители

В Харькове - взрывы, город под ракетным ударом РФ: пострадали мирные жители

07:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

Последние новости

09:00

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

08:21

Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в ТатарстанеВидео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчинаФото

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
08:10

РФ установила новый рекорд ударов по Украинемнение

07:37

В Харькове - взрывы, город под ракетным ударом РФ: пострадали мирные жители

07:18

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

06:55

"Это разделит общество": Зеленский сказал, к чему приведёт выход ВСУ из ДонбассаВидео

Реклама
06:10

РФ придумала новую тактику ударовмнение

05:57

Потепление врывается в Полтавскую область: синоптики удивили прогнозом

04:41

Страшные секреты СССР: названы главные тайны, о которых молчали десятилетиями

04:03

Почему кот внезапно кусает, когда его гладят: названа истинная причинаВидео

03:30

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

02:30

Большая космическая мечта рушится: серьёзная преграда спутала планы ученых

01:30

Разорванные мышцы, инфекция: Шарлиз Терон серьезно пострадала на съемках

00:11

В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

22 февраля, воскресенье
23:25

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

23:21

Юрий Ткач с женой признались, что спровоцировало кризис в их браке

22:44

Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья ЕгороваВидео

Реклама
22:25

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктаторВидео

22:16

"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

21:51

Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

21:38

Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

20:23

Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в миреВидео

20:08

Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

19:35

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантузаВидео

19:31

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известноВидео

19:10

Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?мнение

18:40

Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

18:35

Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупантыВидео

18:26

Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

18:10

Почему ранний посев перца снижает урожайность: объяснение агрономов

17:59

Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

17:48

Войска РФ отброшены на километры - в ВСУ назвали результаты наступления на юге

17:33

Спасённая собака нашла потерянного друга: история растопила тысячи сердец

17:05

Как сделать батарею горячее за две минуты - почему радиатор греет только с одной стороныВидео

Реклама
17:01

На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

16:47

Секрет здоровых волос: одна ошибка, которую совершают почти все женщины

16:36

Утром авто не заведется: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь

16:19

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

16:19

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

16:15

Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

15:42

Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания

15:37

Как на украинском нежно обращаться к любимому без шаблонных котиков и зайчиков

15:05

Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

14:46

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из КиеваВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять