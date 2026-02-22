Укр
Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупанты

Юрий Берендий
22 февраля 2026, 18:35
Российская армия, несмотря на потери, продолжает адаптироваться технологически, сохраняя при этом неизменную жестокость, указал военный.
Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупанты
Как изменилась армия России с 2022 года - военный ответил / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Профессиональная российская армия была уничтожена за первый год-полтора полномасштабного вторжения
  • Войска РФ по своей сути - не изменились

С начала российской агрессии в 2014 году и до полномасштабного вторжения характер и состояние армии РФ претерпели существенные изменения. Профессиональная российская армия была уничтожена еще в начале полномасштабной агрессии РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

"Тот профессиональный штат военнослужащих, которым она обладала, был уничтожен в первый год-полтора полномасштабной войны в Украине. Качество российской армии снизилось, сократилось количество техники, боеспособность снизилась и снижается ежедневно", - сообщил он.

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили отметил, что российские военные постепенно перенимают современные технологии, в частности осваивают те же системы беспилотников и другие инновации, над которыми работает украинская сторона, поэтому война продолжает развиваться в технологическом измерении.

В то же время, по его словам, с моральной точки зрения российский солдат не изменился. Мамулашвили сказал, что несмотря на техническое оснащение армии РФ, российский солдат остается таким же жестоким, как и раньше.

Он подчеркнул, что российские военные не являются теми, кто кого-то защищает, а действуют как мародеры, насильники и убийцы.

"Суть солдата не может измениться, поскольку в генетическом коде россиян заложено то варварство, которое Россия демонстрирует ежедневными убийствами простых украинцев", - резюмирует военный.

Смотрите видео, в котором командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал о перспективах продвижения российских войск в 2026 году, контрнаступлении ВСУ и неизбежном развале России:

Контрнаступление ВСУ - мнение эксперта о боях на юге

Как писал Главред, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на Запорожском направлении, вытесняя российские подразделения с ранее захваченных позиций и постепенно сокращая так называемую серую зону. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он отметил, что Гуляйпольское направление остается одним из ключевых для противника, однако именно там украинские силы демонстрируют ощутимые результаты. По его словам, активные действия подразделений сорвали намерения оккупантов создать плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья и Орехова. Также враг потерял несколько важных позиций, которые ранее считал хорошо укрепленными и стабильными.

"Контратакующие действия Сил обороны Украины на Запорожском фронте привели к тому, что серая зона, которой было очень много именно на этом участке фронта, сегодня на некоторых тактических позициях перешла под контроль Сил обороны Украины. Соответственно, россияне не могут здесь проводить свои наступательные действия", – пояснил он.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на требования Кремля во время переговоров, украинские военные демонстрируют результат на южных участках фронта, освобождая территории. По его словам, речь идет о сотнях квадратных километров, которые удалось вернуть под контроль Украины.

В то же время в Кремле заявляют о якобы значительных достижениях на поле боя, однако фактические данные свидетельствуют о гораздо более скромных результатах. В отчете Института изучения войны отмечается, что российские власти продвигают нарратив о "неизбежной победе", пытаясь повлиять на позицию западных государств и побудить их к сокращению поддержки Украины.

Между тем российские войска продолжают наступление в направлении Мирнограда. Они пытаются выбить украинские силы из северной части города и создать угрозу окружения для таврических десантников. Об обстановке на этом участке фронта сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

О личности: Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

