Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

Грузия целиком зависит от того, как закончится война в Украине.

Мамука Мамулашвили предупредил о рисках для Украины в случае поражения в войне / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

Мамулашвили предупредил о рисках для Украины в случае поражения в войне

Грузия уже потеряла 20% территории из-за российской агрессии

Судьба Грузии напрямую зависит от исхода войны в Украине

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что судьба Грузии наглядно демонстрирует, какими могут быть последствия для Украины в случае поражения в войне против России.

По его словам, около 20% территории Грузии находятся под российской оккупацией, а у страны нет достаточных ресурсов для масштабного противостояния РФ.

"Грузия — это пример того, что будет с Украиной, если, не дай Бог, она проиграет войну. 20% территории Грузии оккупировано. И у Грузии нет таких ресурсов для войны против России, какие есть у Украины благодаря помощи западных партнеров", — сказал Мамулашвили в интервью Главреду.

Он отметил, что дальнейшая судьба Грузии напрямую зависит от того, как завершится война в Украине. В случае негативного сценария для Киева Тбилиси рискует оказаться в политическом и военном вакууме.

"Грузия целиком зависит от того, как закончится война в Украине. Если события будут развиваться негативно для украинцев, наша страна окажется в вакууме", — добавил командир Грузинского национального легиона.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, США хотят, чтобы война в Украине закончилась до лета 2026 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Как пишет The New York Times, несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Руководитель ОП Кирилл Буданов также заявил, что переговоры были "конструктивными". При этом он решил не раскрывать других деталей относительно достигнутых результатов.

Тем временем бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог считает, чтр Россия не достигла своих целей в Украине. По его мнению, Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны.

О персоне: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет пошел на войну в батальон к отцу генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы принимали участие в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задания на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

Как долго будут длится мирные переговоры: мнение эксперта

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли считает, что на пути к миру нас ждет еще много раундов переговоров, поскольку реальные переговоры начались только в этом году, когда произошли изменения в составе делегации РФ.

По его словам, пока что обмен пленными - это максимальный результат, которого можно было достичь на сегодняшний день, учитывая расхождения позиций сторон по выводу украинских войск из Донбасса.

Яли отметил, что на позицию Украины влияет не только недоверие к РФ, но и отсутствие договоренностей с Соединенными Штатами относительно гарантий безопасности Украины.

"Война будет продолжаться, несмотря на значительные потери с обеих сторон. Частично это подтверждается и недавним заявлением президента Зеленского о том, что положительным результатом будет, если война закончится в течение следующего года", - подчеркнул политолог.

О персоне: Максим Яли Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

