Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

Анна Ярославская
10 февраля 2026, 03:25
27
Грузия целиком зависит от того, как закончится война в Украине.
Война, зима, ВСУ
Мамука Мамулашвили предупредил о рисках для Украины в случае поражения в войне / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Мамулашвили предупредил о рисках для Украины в случае поражения в войне
  • Грузия уже потеряла 20% территории из-за российской агрессии
  • Судьба Грузии напрямую зависит от исхода войны в Украине

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что судьба Грузии наглядно демонстрирует, какими могут быть последствия для Украины в случае поражения в войне против России.

По его словам, около 20% территории Грузии находятся под российской оккупацией, а у страны нет достаточных ресурсов для масштабного противостояния РФ.

видео дня

"Грузия — это пример того, что будет с Украиной, если, не дай Бог, она проиграет войну. 20% территории Грузии оккупировано. И у Грузии нет таких ресурсов для войны против России, какие есть у Украины благодаря помощи западных партнеров", — сказал Мамулашвили в интервью Главреду.

Он отметил, что дальнейшая судьба Грузии напрямую зависит от того, как завершится война в Украине. В случае негативного сценария для Киева Тбилиси рискует оказаться в политическом и военном вакууме.

"Грузия целиком зависит от того, как закончится война в Украине. Если события будут развиваться негативно для украинцев, наша страна окажется в вакууме", — добавил командир Грузинского национального легиона.

Смотрите видео - Интервью командира Грузинского легиона Мамука Мамулашвили Главреду:

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, США хотят, чтобы война в Украине закончилась до лета 2026 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Как пишет The New York Times, несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Руководитель ОП Кирилл Буданов также заявил, что переговоры были "конструктивными". При этом он решил не раскрывать других деталей относительно достигнутых результатов.

Тем временем бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог считает, чтр Россия не достигла своих целей в Украине. По его мнению, Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны.

О персоне: Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет пошел на войну в батальон к отцу генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы принимали участие в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задания на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

Как долго будут длится мирные переговоры: мнение эксперта

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли считает, что на пути к миру нас ждет еще много раундов переговоров, поскольку реальные переговоры начались только в этом году, когда произошли изменения в составе делегации РФ.

По его словам, пока что обмен пленными - это максимальный результат, которого можно было достичь на сегодняшний день, учитывая расхождения позиций сторон по выводу украинских войск из Донбасса.

Яли отметил, что на позицию Украины влияет не только недоверие к РФ, но и отсутствие договоренностей с Соединенными Штатами относительно гарантий безопасности Украины.

"Война будет продолжаться, несмотря на значительные потери с обеих сторон. Частично это подтверждается и недавним заявлением президента Зеленского о том, что положительным результатом будет, если война закончится в течение следующего года", - подчеркнул политолог.

Другие новости:

О персоне: Максим Яли

Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Мамука Мамулашвили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

02:14Фронт
Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:30Энергетика
Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

"Дух Анкориджа": в Кремле заговорили об условиях "прорыва" в мирных переговорах

"Дух Анкориджа": в Кремле заговорили об условиях "прорыва" в мирных переговорах

Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атаки

Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атаки

Последние новости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

03:25

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

03:00

"Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги

02:16

Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

02:14

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
01:11

"Реанимация" за копейки: эксперт рассказал, как восстановить сад после морозовВидео

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

Реклама
22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минутыВидео

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

Реклама
19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

19:21

Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт на Запорожье

19:20

"Будем освобождать Украину": военный оценил заявление Сырского о контрнаступленииВидео

19:10

Почему РФ сделала тактику на баллистику для атак на Украинумнение

18:42

"Шахеды" каждый час: эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ и ее главную цель

18:33

Уничтожены десятки тысяч россиян: Сырский о деталях рекордных ударов по врагу

18:22

В РФ паникуют из-за масштабного "контрнаступления" ВСУ - какая ситуация на фронте

17:51

Доллар сдает позиции, евро резко рванул вверх: новый курс валют на 10 февраля

17:34

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

17:32

США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операцииФото

17:30

Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

17:12

Картофель получится необыкновенно вкусным: какой ингредиент следует добавить во время варки

16:42

"Ради наживы, ради денег": под Киевом убит олень с самыми большими в Украине рогами

16:38

Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атакиВидео

16:36

Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

16:30

Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится

16:14

Нардепа Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества

16:12

Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным: "Видела свадебные платья"

15:41

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Реклама
14:52

Самая высокая вершина Польши: где находится и превосходит ли она Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": в Кремле заговорили об условиях "прорыва" в мирных переговорах

14:45

"Это мой грех": Иво Бобул заставил бывшую жену избавиться от ребенка

14:21

"У меня есть человек": Боржемская рассекретила свои отношения

14:14

Минус 6 тысяч FPV-дронов: украинские воины блестяще атаковали важные цели РФ

14:09

"Уже пережито": Елена Мозговая сделала громкое заявление о личном

14:07

В два раза дешевле и вкуснее магазинных: как сделать джерки дома без сушилки

13:45

Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнутВидео

13:45

10 февраля нельзя устраивать громкие застолья: какой церковный праздник

13:27

"Через боль": Jerry Heil заявила о предательстве на фоне скандалов Нацотбора

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять