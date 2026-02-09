Укр
Уничтожены десятки тысяч россиян: Сырский о деталях рекордных ударов по врагу

Алексей Тесля
9 февраля 2026, 18:33
81
Вооруженные силы Украины стабилизировали обстановку на фронте, сообщил Александр Сырский.
ВСУ, Сырский
Александр Сырский прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото facebook/CinCAFofUkraine, facebook/GeneralStaff

Главное:

  • По итогам января потери РФ превысили объемы его пополнения
  • Вооруженные силы Украины стабилизировали обстановку на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что по итогам января общие потери противника значительно превысили объемы его пополнения.

Они достигли почти 32 тыс. человек против 9 тысяч: "такую тенденцию нужно продолжать и укреплять", написал он.

видео дня

"Вооруженные силы Украины стабилизировали обстановку на фронте, останавливали противника, эффективно уничтожали его личный состав и технику. Общие потери противника в первый месяц года составили 31,7 тыс. человек, что на 9 тыс. превышает объемы его пополнения за тот же период", - отметил главком ВСУ.

По его словам, было проанализировано состояние выполнения боевых и оперативных задач, в том числе по отражению воздушных ударов противника, комплектования и обеспечения наших войск, проведения инженерно-фортификационных работ, поддержания состояния правопорядка в ВСУ и тому подобное.

Александр Сырский
/ Главред - инфографика

Данные по итогам января 2026 года:

  • Средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ. Вследствие чего уменьшена общая переработка нефти в рф на 19%, или 53,4 млн тонн в год;
  • Воздушные силы: нанесли 80 авиаударов, ударные БпЛА Сил обороны Украины осуществили более 300 тысяч специальных задач. В результате нанесенных ударов по аэродромам противника уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%;
  • Работа ПВО: несмотря на имеющийся дефицит средств поражения в январе силами ПВО было уничтожено 21,7 тыс. воздушных целей и 21,6 тыс. БПЛА различных типов противника.

"Несмотря на четыре года полномасштабной войны против превосходящего противника украинское войско держит строй и продолжает сокращать численность группировки российского агрессора. Искренне благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу", - резюмировал Сырский.

Цена продвижения РФ: оценка военного эксперта

По словам военного аналитика Александра Коваленко, за неделю января 2026 года российские силы смогли продвинуться лишь на незначительный участок — порядка 48 квадратных километров, что стало одним из самых низких темпов за последнее время.

Одновременно с этим, отмечает эксперт, потери армии РФ за указанный период составили около 6 930 человек. Таким образом, на каждый квадратный километр захваченной территории приходится в среднем примерно 140–150 убитых и раненых российских военнослужащих.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Александр Сырский война России и Украины
