10 февраля нельзя устраивать громкие застолья: какой церковный праздник

Какой 10 февраля праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, goodfon.ru

Во вторник, 10 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого мученика Харлампия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

О рождении святого Харлампия известно немногое. Он жил в городе Магнезия (современная Турция) во II веке. По преданию, он уже в преклонном возрасте посвятил себя служению Христу. Харлампий отличался мудростью и милосердием, особенно в отношении бедных и больных. Его знали как целителя, который помогал людям не только духовно, но и физически.

Святой Харлампий активно проповедовал христианскую веру в Магнезии, призывая людей к вере во Христа и нравственной жизни. Он не скрывал своей веры, за что попал в поле зрения языческой власти, преследовавшей христиан.

Харлампий прославился как проповедник правды, способный с помощью слова приводить к вере даже тех, кто поначалу был враждебно настроен. По приказу императора Септимия Севера Харлампия арестовали. Его подвергли многочисленным пыткам, пытаясь заставить отречься от веры. По преданию, его избивали, бросали в темницы и пытали, но он оставался непоколебимым в своей вере. Согласно жизнеописаниям, его мужество и терпение во время страданий вдохновили многих свидетелей принять христианство.

Несмотря на преклонный возраст, Харлампий принял мученическую смерть, показывая пример бесстрашной преданности Богу. Его смерть произошла около 203 года, а тело было похоронено вблизи города, где он проповедовал.

Приметы 10 февраля

Ясное небо и мороз - к теплой и ранней весне.

Туман утром будет богатый урожай на хлеб.

Сильный ветер - весенние месяцы будут ветреными и переменчивыми.

Что нельзя делать 10 февраля

Народные приметы советуют в этот день быть особенно честными - любая неправда или обман могут обернуться серьезными неприятностями. Также 10 февраля не принято устраивать пышные и шумные застолья. Свадьба считается рискованной - брак может оказаться несчастливым.

Что можно делать 10 февраля

В народных верованиях 10 февраля считают благоприятным днем для исцеления тела и души, а также восстановления мира и гармонии в отношениях.

