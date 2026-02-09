Укр
РФ усилит баллистические атаки: какие регионы окажутся под наибольшей угрозой

Анна Ярославская
9 февраля 2026, 10:16
Александр Коваленко объяснил, как Россия изменит тактику обстрелов Украны.
Ту-95, ракеты
Баллистические ракеты РФ могут стать главной опасностью для Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главные тезисы:

  • РФ может расширить список целей и усилить баллистический террор
  • Под угрозой — почти вся Левобережная Украина, юг и часть севера

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, Россия активно применяет баллистическое вооружение для ударов по логистической и складской инфраструктуре. В частности, целями становятся склады крупных торговых сетей, логистические центры, объекты железнодорожной инфраструктуры, а также складские помещения сервисных компаний, включая отделения "Новой почты".

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы звучали на Львовщине, Ровенщине, Франковщине, в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областях.

Из-за российского обстрела в большинстве регионов ввели аварийные отключения.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

3 февраля враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки. В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 3 февраля радиотехнические войска зафиксировали 521 средство воздушного нападения, в том числе 4 ракеты "Циркон"/"Оникс", 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300, 7 крылатых ракет Х-22/Х-32, 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К"; 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Зачем РФ массированно атакует Украину: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что главной целью атак РФ остаётся столица Украины.

"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.

Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
