Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США перехватили разговор иностранной разведки, где фигурировало лицо из окружения Трампа

Дарья Пшеничник
9 февраля 2026, 09:54
412
В 2025 году Агентство национальной безопасности США зафиксировало необычный разговор между иностранной разведкой и лицом, связанным с окружением президента.
США перехватили разговор иностранной разведки, где фигурировало лицо из окружения Трампа
В Белом доме произошел необычный контакт с окружением Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП, wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • АНБ перехватило разговор, в котором фигурировал человек из окружения Трампа
  • Глава Нацразведки США ограничила доступ к данным и изменила порядок их передачи
  • В офисе разведки заявили, что обвинения - политическая манипуляция

Агентство национальной безопасности США в 2025 году зафиксировало телефонный разговор между представителями иностранной разведки, в котором фигурировал человек, связанный с ближайшим окружением президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката информатора, который имеет доступ к разведывательным материалам.

Адвокат Эндрю Бакай утверждает, что информация о перехваченном звонке была передана директору национальной разведки Тулси Габбард. По его словам, вместо стандартного распространения данных в рамках разведывательного сообщества Габбард якобы передала бумажную копию материалов непосредственно руководительнице аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлз.

Бакай добавляет, что уже на следующий день Габбард приказала АНБ прекратить распространение этих разведданных и в дальнейшем передавать все материалы исключительно в ее офис.

Сначала адвокат заявлял, что разговор состоялся между иностранным агентом и лицом из окружения Трампа. После публикации он уточнил: АНБ перехватило диалог между двумя представителями иностранных спецслужб, которые только упоминали человека, близкого к Белому дому Трампа. Источники отмечают, что этот человек не является должностным лицом администрации и не имеет статуса специального государственного служащего.

Бакай подчеркивает, что АНБ "не осуществляет перехват без оснований", а сам он много лет консультирует разведывательные структуры по юридическим вопросам и ранее работал в офисе генерального инспектора ЦРУ.

В ответе The Guardian офис директора национальной разведки заявил, что приведенные утверждения "не соответствуют действительности". Там настаивают, что все действия Габбард были в пределах ее законных полномочий, а саму публикацию назвали политически мотивированной попыткой манипулировать секретной информацией.

Тулси Габбард и ранее оказывалась в центре споров по поводу интерпретации разведывательных оценок. Она публично опровергала сообщения СМИ о том, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полному захвату Украины и восстановлению влияния на часть Европы.

Разведка США и Великобритании - новости по теме

Британская военная разведка назвала ложными заявления российского военного командования о ситуации на фронте.

По ее информации, украинские военные продолжают удерживать западную часть Севера, который в течение длительного времени "является целью российских сил, которые осуществили несколько неудачных атак на город".

В течение нескольких месяцев США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам, чтобы ослабить экономику российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров.

По данным нескольких украинских и американских чиновников, разведка США поделилась с Киевом информацией, которая позволила нанести удары по важным российским энергетическим объектам, в частности нефтеперерабатывающим заводам, расположенным далеко за линией фронта.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году изменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп разведка США
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:48Синоптик
РФ собирает авиационный кулак: что известно о подготовке нового удара по Украине

РФ собирает авиационный кулак: что известно о подготовке нового удара по Украине

10:34Украина
Россияне ударили дронами по Богодухову: погибла мать с ребенком

Россияне ударили дронами по Богодухову: погибла мать с ребенком

09:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Последние новости

11:23

Китайский гороскоп на завтра 10 февраля: Кроликам - унижение, Петухам - неприятности

11:22

РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

10:50

В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода

10:48

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:46

"Осуждаю": Кондратюк резко высказался о скандале Русланы на Нацотборе

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
10:40

"С глубокой скорбью": умер заслуженный артист Украины

10:34

РФ собирает авиационный кулак: что известно о подготовке нового удара по Украине

10:25

Радикальный эксперимент: семья полностью отказалась от продуктов из магазина

10:16

РФ усилит баллистические атаки: какие регионы окажутся под наибольшей угрозой

Реклама
09:54

США перехватили разговор иностранной разведки, где фигурировало лицо из окружения Трампа

09:52

Россияне ударили дронами по Богодухову: погибла мать с ребенкомФото

09:32

Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадалиФото

09:22

"Было с самого начала понятно": Monokate разоблачила голосование на Нацотборе

09:10

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - расходы, Козерогам - развлечения

09:06

После 9 февраля станет легче: у трех знаков зодиака заканчивается черная полоса

08:54

Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалациимнение

08:36

Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

08:26

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

Реклама
08:06

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

06:53

Свет и тепло украинцам вернут быстрее: Зеленский объявил экстренные меры

06:39

Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировоймнение

04:41

На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

03:50

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

03:33

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

03:32

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы ПутинаВидео

02:30

Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

01:53

Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

01:20

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

08 февраля, воскресенье
23:39

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

22:36

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:04

Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золойВидео

21:34

Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на ЗапорожьеВидео

21:27

Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

21:03

Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

20:41

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

20:37

Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

20:02

Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

Реклама
19:39

Не только смех: лучшие комедии для зимних вечеров

19:26

Измена без очевидных признаков: психолог раскрыла ТОП главных сигналов

19:01

Такого от февраля никто не ждал: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

18:28

Люди вернутся в села - в Украине готовят революционные изменения, что предлагается

18:28

Как использовать Олимпийские игры для напоминания о преступлениях россиянмнение

18:27

Сантехник раскрыл гениальный трюк: как удалить микробы в унитазе за минутуВидео

18:05

Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге: эксперт раскрыл главные препятствия

17:53

"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетовВидео

17:36

Без F-16 и Mirage: в ВСУ назвали главную сложность отражения ударов РФ

17:34

Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять