В 2025 году Агентство национальной безопасности США зафиксировало необычный разговор между иностранной разведкой и лицом, связанным с окружением президента.

В Белом доме произошел необычный контакт с окружением Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП, wikipedia

АНБ перехватило разговор, в котором фигурировал человек из окружения Трампа

Глава Нацразведки США ограничила доступ к данным и изменила порядок их передачи

В офисе разведки заявили, что обвинения - политическая манипуляция

Агентство национальной безопасности США в 2025 году зафиксировало телефонный разговор между представителями иностранной разведки, в котором фигурировал человек, связанный с ближайшим окружением президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката информатора, который имеет доступ к разведывательным материалам.

Адвокат Эндрю Бакай утверждает, что информация о перехваченном звонке была передана директору национальной разведки Тулси Габбард. По его словам, вместо стандартного распространения данных в рамках разведывательного сообщества Габбард якобы передала бумажную копию материалов непосредственно руководительнице аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлз.

Бакай добавляет, что уже на следующий день Габбард приказала АНБ прекратить распространение этих разведданных и в дальнейшем передавать все материалы исключительно в ее офис.

Сначала адвокат заявлял, что разговор состоялся между иностранным агентом и лицом из окружения Трампа. После публикации он уточнил: АНБ перехватило диалог между двумя представителями иностранных спецслужб, которые только упоминали человека, близкого к Белому дому Трампа. Источники отмечают, что этот человек не является должностным лицом администрации и не имеет статуса специального государственного служащего.

Бакай подчеркивает, что АНБ "не осуществляет перехват без оснований", а сам он много лет консультирует разведывательные структуры по юридическим вопросам и ранее работал в офисе генерального инспектора ЦРУ.

В ответе The Guardian офис директора национальной разведки заявил, что приведенные утверждения "не соответствуют действительности". Там настаивают, что все действия Габбард были в пределах ее законных полномочий, а саму публикацию назвали политически мотивированной попыткой манипулировать секретной информацией.

Тулси Габбард и ранее оказывалась в центре споров по поводу интерпретации разведывательных оценок. Она публично опровергала сообщения СМИ о том, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полному захвату Украины и восстановлению влияния на часть Европы.

Британская военная разведка назвала ложными заявления российского военного командования о ситуации на фронте.

В течение нескольких месяцев США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам, чтобы ослабить экономику российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров.

По данным нескольких украинских и американских чиновников, разведка США поделилась с Киевом информацией, которая позволила нанести удары по важным российским энергетическим объектам, в частности нефтеперерабатывающим заводам, расположенным далеко за линией фронта.

По данным нескольких украинских и американских чиновников, разведка США поделилась с Киевом информацией, которая позволила нанести удары по важным российским энергетическим объектам, в частности нефтеперерабатывающим заводам, расположенным далеко за линией фронта.

