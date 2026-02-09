Укр
Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

Алексей Тесля
9 февраля 2026, 02:30
Клиническая смерть у каждого протекает по-своему, описал мужчина пережитый опыт.
рай
Раскрыт опыт после клинической смерти / Коллаж Главред, фото Pixabay/Juliezimmi3, Pixabay/Tumisu

Вы узнаете:

  • Мужчина усомнился в идее полного небытия после смерти
  • Существование "чего-то после" смерти неоспоримо

Атеист, переживший клиническую смерть, рассказал о своем опыте, который заставил его усомниться в идее полного небытия после смерти.

История была опубликована на Reddit в обсуждении людей без религиозных убеждений, столкнувшихся с пограничным состоянием жизни и смерти, пишет UNILAD.

видео дня

Он отметил, что клиническая смерть у каждого протекает по-своему, но для него она сопровождалась ощущением света и любви, а также присутствием трёх сущностей — двух мужских и одной женской. Эти фигуры он не мог различить визуально, но чувствовал их рядом.

После этого опыта он не стал религиозным, но признал, что существование "чего-то после" смерти теперь для него неоспоримо. Его слова подчёркивают, как изменчиво восприятие жизни и смерти, особенно когда человек сталкивается с чем-то, что выходит за пределы привычного восприятия.

Похожие переживания описывал актёр Джереми Реннер, который в 2023 году после тяжёлой аварии пережил состояние, близкое к смерти. В своих воспоминаниях он говорил о том, как "увидел всю свою жизнь одновременно" и ощутил, что время перестало существовать. Реннер сравнил это с состоянием абсолютного покоя и глубокого понимания своей сущности, где тело и разум были отделены друг от друга.

Эти истории, несмотря на их субъективность, порождают вопросы о природе сознания и том, что происходит после смерти, заставляя сомневаться в окончательном конце, который многие считают неотвратимым.

В чем кроется формула долгой жизни: взгляд науки

Учёные из Стокгольма выяснили, что ключ к долголетию заключается не столько в лечении серьёзных заболеваний, сколько в умении не допустить их развития. Согласно результатам исследования, сердечные приступы перенесли лишь около 12% людей, доживших до 100 лет. Для сравнения, среди тех, кому от 80 до 89 лет, инфаркт встречался почти у каждого четвёртого. Эти данные указывают на то, что сохранение здоровья на протяжении жизни играет решающую роль в достижении преклонного возраста.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

