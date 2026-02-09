Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

Клиническая смерть у каждого протекает по-своему, описал мужчина пережитый опыт.

Раскрыт опыт после клинической смерти / Коллаж Главред, фото Pixabay/Juliezimmi3, Pixabay/Tumisu

Мужчина усомнился в идее полного небытия после смерти

Существование "чего-то после" смерти неоспоримо

Атеист, переживший клиническую смерть, рассказал о своем опыте, который заставил его усомниться в идее полного небытия после смерти.

История была опубликована на Reddit в обсуждении людей без религиозных убеждений, столкнувшихся с пограничным состоянием жизни и смерти, пишет UNILAD.

Он отметил, что клиническая смерть у каждого протекает по-своему, но для него она сопровождалась ощущением света и любви, а также присутствием трёх сущностей — двух мужских и одной женской. Эти фигуры он не мог различить визуально, но чувствовал их рядом.

После этого опыта он не стал религиозным, но признал, что существование "чего-то после" смерти теперь для него неоспоримо. Его слова подчёркивают, как изменчиво восприятие жизни и смерти, особенно когда человек сталкивается с чем-то, что выходит за пределы привычного восприятия.

Похожие переживания описывал актёр Джереми Реннер, который в 2023 году после тяжёлой аварии пережил состояние, близкое к смерти. В своих воспоминаниях он говорил о том, как "увидел всю свою жизнь одновременно" и ощутил, что время перестало существовать. Реннер сравнил это с состоянием абсолютного покоя и глубокого понимания своей сущности, где тело и разум были отделены друг от друга.

Эти истории, несмотря на их субъективность, порождают вопросы о природе сознания и том, что происходит после смерти, заставляя сомневаться в окончательном конце, который многие считают неотвратимым.

