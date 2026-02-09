Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

Вы узнаете:
Атеист, переживший клиническую смерть, рассказал о своем опыте, который заставил его усомниться в идее полного небытия после смерти.
История была опубликована на Reddit в обсуждении людей без религиозных убеждений, столкнувшихся с пограничным состоянием жизни и смерти, пишет UNILAD.
Он отметил, что клиническая смерть у каждого протекает по-своему, но для него она сопровождалась ощущением света и любви, а также присутствием трёх сущностей — двух мужских и одной женской. Эти фигуры он не мог различить визуально, но чувствовал их рядом.
После этого опыта он не стал религиозным, но признал, что существование "чего-то после" смерти теперь для него неоспоримо. Его слова подчёркивают, как изменчиво восприятие жизни и смерти, особенно когда человек сталкивается с чем-то, что выходит за пределы привычного восприятия.
Похожие переживания описывал актёр Джереми Реннер, который в 2023 году после тяжёлой аварии пережил состояние, близкое к смерти. В своих воспоминаниях он говорил о том, как "увидел всю свою жизнь одновременно" и ощутил, что время перестало существовать. Реннер сравнил это с состоянием абсолютного покоя и глубокого понимания своей сущности, где тело и разум были отделены друг от друга.
Эти истории, несмотря на их субъективность, порождают вопросы о природе сознания и том, что происходит после смерти, заставляя сомневаться в окончательном конце, который многие считают неотвратимым.
В чем кроется формула долгой жизни: взгляд науки
Учёные из Стокгольма выяснили, что ключ к долголетию заключается не столько в лечении серьёзных заболеваний, сколько в умении не допустить их развития. Согласно результатам исследования, сердечные приступы перенесли лишь около 12% людей, доживших до 100 лет. Для сравнения, среди тех, кому от 80 до 89 лет, инфаркт встречался почти у каждого четвёртого. Эти данные указывают на то, что сохранение здоровья на протяжении жизни играет решающую роль в достижении преклонного возраста.
Об источнике: Reddit
Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
