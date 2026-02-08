Укр
В Житомирскую область вернутся сильные морозы: синоптик назвала дату

Дарья Пшеничник
8 февраля 2026, 12:01
Из Скандинавии придет антициклон "EMMERAM", который принесет прояснение и существенное похолодание.
В Житомирскую область вернутся сильные морозы: синоптик назвала дату
Погода Житомир / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/zhitomir_zhytomir

Главное из новостей:

  • Циклон в Житомирской области ослабевает, но с 9 февраля резко ударят новые морозы
  • Антициклон "EMMERAM" принесет холод до -21°

Погода в Житомирской области в воскресенье, 8 февраля, будет оставаться под влиянием циклона "STEPHIE", который принес в регион облака, периодический снег и скользкие дороги. Уже с 9 февраля ситуация изменится кардинально - область накроет скандинавский антициклон "EMMERAM", который принесет прояснение и сильные морозы.

видео дня

Об этом Суспильному сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук.

По ее словам, 8 февраля погода останется зимней и неустойчивой:

"В течение выходных на погоду Житомирщины будет влиять циклон под названием STEPHIE и его верные спутники - атмосферные фронты. Поэтому ожидается пасмурная погода с периодическим снегом и холодным северным ветром", - отметила синоптик.

Прогноз погоды на 8 февраля

В течение дня область будет находиться под плотной облачностью. Ночью возможен небольшой, а местами и умеренный снег, который к утру постепенно будет ослабевать. В дневное время осадки сохранятся только местами и будут незначительными.

Из-за минусовых температур дороги останутся скользкими, с гололедом. Северный ветер будет умеренным - около 5-10 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах -4...-9°, создавая ощущение стабильного зимнего холода.

"9 февраля на погодную арену выйдет антициклон EMMERAM: он разогнет облака, откроет небо и принесет ощутимое похолодание", - сообщила Екатерина Ткачук.

Какая будет погода 9 февраля

С понедельника над областью начнет доминировать холодный скандинавский воздух. Небо частично прояснится, и хотя облака еще будут оставаться, существенных осадков синоптики не ожидают. Дорожное покрытие снова будет скользким, ведь температура резко снизится.

Ветер, который ночью будет дуть с севера, постепенно изменит направление на юго-восточное, сохраняя скорость 5-10 м/с. Морозы усилятся: ночью столбики термометров опустятся до -16...-21°, а днем будут держаться в пределах -7...-12°.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

Кроме того, погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадков. На смену морозам идет потепление.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

