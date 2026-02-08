Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Генеральный штаб ВСУ сообщил новые детали удара по российскому полигону "Капустин Яр", с которого враг запускает по Украине ракеты "Орешник".

Украина нанесла удар "Фламинго" по России - известны последствия атаки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В Генштабе уточнили последствия удара ракетами "Фламинго" по полигону "Капустин Яр"

Кроме того, сообщили о последствиях атак по военным целям РФ на временно оккупированных территориях Украины

На полигоне "Капустин Яр", откуда российские оккупационные войска осуществляют пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" по Украине, в результате удара были повреждены объекты, обеспечивающие обслуживание баллистических ракет. Ранее сообщалось об поражении этого полигона с применением дальнобойных украинских ракет "Фламинго". Новые подробности атаки обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

"По результатам предварительных поражений по Государственному центральному межвидовому полигону МО РФ "Капустин Яр" Астраханской области РФ подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении. видео дня

Смотрите видео вероятного пуска ракет "Фламинго" по России:

/ Скриншот

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ сообщили об поражении склада материально-технического обеспечения, района сосредоточения живой силы и пункта управления беспилотниками противника.

Отмечается, что в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала российских войск подразделения Сил обороны Украины и в дальнейшем наносят огневые удары по военным объектам врага как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ.

В частности, в ночь на 8 февраля был поражен склад материально-технического обеспечения подразделения противника вблизи временно оккупированной Розовки Запорожской области.

7 февраля в районе населенного пункта Красногорское на временно оккупированной территории Запорожской области зафиксировано поражение места сосредоточения личного состава врага.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Новоэкономичное, был поражен пункт управления вражескими беспилотными летательными аппаратами.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - резюмировали в Генштабе ВСУ.

Каковы цели ударов "Фламинго" - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина выбирает для поражения прежде всего важные и финансово значимые для российского бюджета объекты, которые в то же время являются относительно уязвимыми. Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он отметил, что с ростом возможностей применения украинских ракет "Фламинго", удары должны направляться по военным объектам России, а также по так называемым квазивоенным структурам — научно-исследовательским учреждениям и конструкторским бюро, которые работают на российский оборонно-промышленный комплекс, в частности там, где разрабатывают авиационные двигатели и технологии для беспилотников, подобных "Шахедам".

"Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение января 2026 года Силы обороны Украины провели ряд результативных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. По информации Генерального штаба ВСУ, целью стали ангарные комплексы, где осуществляется подготовка к запуску межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Для удара применялись, в частности, ракеты FP-5 "Фламинго".

В ночь на 7 февраля на территории России прогремели взрывы. Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 82 украинских беспилотников, большинство из которых, по их словам, было зафиксировано над Волгоградской областью.

Военные батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную операцию, в ходе которой впервые удалось поразить российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории России — в Белгородской области. Видео этой операции было обнародовано на канале бригады в понедельник, 2 февраля.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

