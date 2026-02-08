Укр
Кремль готовит новое масштабное наступление и может ударить по нескольким направлениям - ISW

Дарья Пшеничник
8 февраля 2026, 08:54
По оценкам экспертов, Россия планирует развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины в летний период.
Кремль готовится к новому этапу войны против Украины

Главное из новости:

  • В ISW отмечают, что Кремль готовит летнее наступление по нескольким направлениям
  • РФ не хватает резервов для заявленного масштабного наступления
  • Вероятные удары РФ: Славянск-Краматорск, Орехов-Запорожье

Россия может перейти к новому этапу войны против Украины, готовя одновременные наступательные действия по нескольким направлениям. Об этом свидетельствуют последние оценки Института изучения войны (ISW), который проанализировал решения российского военного руководства.

Аналитики считают, что Кремль планирует масштабные операции на юге и востоке Украины уже летом 2026 года. Для этого Москва продолжает формировать стратегические резервы - процесс, который длится как минимум с прошлого года. Подготовка к новому наступлению, по выводам ISW, демонстрирует отсутствие у РФ какого-либо намерения переходить к политическому урегулированию.

Несмотря на амбиции, российская армия сталкивается с рядом критических ограничений. Эксперты отмечают, что имеющихся резервов может не хватить для реализации заявленных планов. Кроме того, РФ продолжает нести значительные потери личного состава, а темпы пополнения живой силы остаются недостаточными для длительных наступательных кампаний.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее предполагал, что новое масштабное наступление может стартовать в конце апреля 2026 года. По его словам, главные удары могут быть направлены на направления Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье.

В ближайшие месяцы российские войска, вероятно, будут пытаться занять выгодные позиции перед активной фазой летней кампании.

В то же время ISW отмечает, что в настоящее время российские подразделения в основном выполняют тактические задачи и не демонстрируют значительных оперативных успехов. Это ставит под сомнение способность Кремля реализовать масштабное наступление в заявленные сроки.

Орехов
Орехов / Инфографика: Главред

Возможность наступления РФ на Запорожье

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили говорил, что Россия не имеет сил и возможностей сейчас проводить наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья, но артиллерия оккупантов находится уже слишком близко к областным центрам.

"Если в зоне доступа есть жилые кварталы, россияне будут вести огонь по мирному населению. Поэтому опасность заключается в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения и в зоне досягаемости артиллерии, будут обстреливаться Россией", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявлял, что оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Уже сейчас враг "надвигается" на Орехово, имел тактические продвижения возле Степногорска, а для самого Запорожья растет угроза обстрелов из артиллерии.

Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой сказал, что российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты.

Заместитель главы офиса президента Павел Палиса говорил, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

