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С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

11 июля 2022, 17:15

Поздравления с днем рождения дочери своими словами и в стихах - родителям, подруге, взрослой дочери - в подборке Главреда.

С днем рождения дочери
С днем рождения дочери / freepik.com

День рождения дочери – всегда особый праздник, который приносит счастливые воспоминания родителям. Это двойной праздник, ведь поздравления с днем рождения дочери принимают и самые близкие ей люди – мама и папа.

Стильные картинки девушке, прикольные поздравления в прозе и стихах можно найти в материале: С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице.

В день рождения подруге хочется пожелать много всего хорошего. Душевные поздравления в стихах и своими словами можно найти тут.

Подобрать подходящую картинку к круглой дате – то еще искусство. Открытки с юбилеем – в материале: Картинки с юбилеем женщине и мужчине – стильные поздравления именинникам.

Трогательные поздравления дочери от мамы

С днем рождения, дорогая доченька! И пусть ты уже взрослая, я все же пожелаю тебе постоянной веры в чудеса. Пусть с тобой всегда будет надежда и любовь, пусть тебя радует каждый день и приятно удивляет каждый человек в твоей жизни. Милая дочка, будь счастливой, невзирая на погоду за окном, не обращая внимания на мелочных людей. Желаю тебе здоровья и благополучия. Оставайся всегда красивой и самой лучшей.

***

Девочка моя, совсем большая,

Милая, любимая, родная,

Пусть твоя дорога будет светлой,

Самою счастливою, долголетней.

Ты красивее, дороже всех на свете,

Для меня ты чудо на планете,

Знай, что я тебя люблю,

Доченька моя, боготворю!

Будь всегда веселой, доброй, смелой,

В трудностях будь вдумчивой, умелой,

Все на свете можно пережить,

Главное, лишь верить и любить!

С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери открытка

***

Доченька моя, родная,

Пусть всегда блестят глаза,

В день рождения пожелаю

Много радости, тепла!

Будь всегда счастливой самой,

Никогда не унывай,

Если что, поддержит мама,

За тебя всегда я, знай!

Пусть успех закружит рядом,

И удаче быть с тобой,

Чтоб сражала своим взглядом

И пленила красотой!

С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери картинки

***

С днем рождения, моя дочка,

Гордость, счастье и отрада.

Видеть бы тебя счастливой —

Больше ничего не надо.

Я желаю, чтоб смеялась

Звонко, словно в детстве, ты,

Чтоб всегда осуществлялись

Все заветные мечты.

Ты уже не так наивна,

Цену знаешь — что почем.

Мудрой будь, моя родная.

Знай, с тобой мое плечо.

С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери картинки скачать бесплатно

С днем рождения дочери родителям

Поздравляю с днем рождения дочери! Желаю ей неземной красоты, вдохновения, ярких лучей жизни, исполнения желаний, счастливой судьбы, радости и добра. А вам — родительского терпения, спокойствия, здоровья на долгие годы, благополучия, достатка, миллион возможностей. Вы родители прекрасной дочери!

***

Поздравляю вас, дорогие родители, с днём рождения дочери! Пускай ваша красавица расцветает прелестным цветком вам на радость и гордость. Любви вам в семье, взаимопонимания, дружбы и поддержки, здоровья, богатства и душевности, а дочке − счастливого и безоблачного будущего.

С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери открытки поздравления

***

Родителей поздравлю

С этим днем прекрасным,

День рождения дочери —

Самый лучший праздник.

Пусть дочка повзрослела,

Шикарной стала дамой,

Ребенком остается

Она для папы с мамой.

Как годы быстро мчатся,

Как взрослеют дети!

Дочь взрослая пусть будет

Счастливей всех на свете.

С днем рождения дочери открытка
С днем рождения, дочь - открытка

С днем рождения дочери своими словами

С днем рождения, доченька! Пусть каждый день приносит тебе маленькие радости, приятные сюрпризы, позитивные эмоции, душевные встречи, хороших людей!

***

Дочурка моя! Желаю, чтобы у тебя в жизни были только права: на счастье, удачу, благополучие, любовь, нежность, богатство, невероятные мечты и на асфальтоукладчик, чтобы ты всегда ехала по этой жизни плавно, ровно, без препятствий и пользовалась сплошными приоритетами. С днем рождения, моя родная!

С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери картинки

***

С днем рожденья, моя милая доченька. Ты — самая яркая звёздочка в моей жизни, и я желаю тебе всегда светить ярко, ты — самое жаркое солнышко, согревающее мою душу, и я желаю, чтобы ни одна тучка не смогла тебя затмить. Доченька, пусть все невзгоды и печали проходят стороной, пусть в твоей жизни будет всё так, как тебе надо. Я желаю тебе здоровья и энергии, уверенности и красоты, счастья и немного гордости, удачи, и конечно же, самой чистой, самой искренней любви!

С днем рождения дочери подруги

У твоей доченьки сегодня день рождения, а значит, это и твой праздник тоже! Желаю вам, девчонки, всяческих благ, крепкого здоровья и море позитива в каждом дне! Пускай все мечты твоей девочки сбудутся, чтобы она стала еще счастливее! Пусть блеск ее радостных глазок дарит ощущение счастья и тебе!

С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери открытка подруге

***

Дорогая подруга, я от души поздравляю тебя с днём рождения любимой доченьки! Хочется пожелать, чтобы вы всегда были на одной волне, чтобы в любой ситуации вы оставались не только любящими мамой и дочерью, но и чудесными подружками. Желаю твоей девочке большой удачи и светлого счастья в жизни!

***

Что ж, подружка, поздравляю, с самым важным в жизни днем, когда дочка появилась в мире красочном твоем. Я желаю, чтоб дружили непременно с ней всегда, чтоб забыла рядом с дочкой, что бегут твои года.Чтоб была счастливой детка, чтоб гордилась ею ты. Чтоб сбывались ваши с нею все заветные мечты.

С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери открытка скачать бесплатно

***

Поздравляю с днем рожденья

Твою милую девчонку!

Пусть взрослеет поскорее

И всегда смеется звонко.

Пусть родителям приносит

Много радостных затей,

И удача ей подбросит

Миллион счастливых дней!

С днем рождения дочери открытка
Картинки с днем рождения взрослой дочери
С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери родителям
С днем рождения дочери открытка
С днем рождения дочери открытка

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