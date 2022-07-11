С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

Поздравления с днем рождения дочери своими словами и в стихах - родителям, подруге, взрослой дочери - в подборке Главреда.
День рождения дочери – всегда особый праздник, который приносит счастливые воспоминания родителям. Это двойной праздник, ведь поздравления с днем рождения дочери принимают и самые близкие ей люди – мама и папа.
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В день рождения подруге хочется пожелать много всего хорошего. Душевные поздравления в стихах и своими словами можно найти тут.
Подобрать подходящую картинку к круглой дате – то еще искусство. Открытки с юбилеем – в материале: Картинки с юбилеем женщине и мужчине – стильные поздравления именинникам.
Трогательные поздравления дочери от мамы
С днем рождения, дорогая доченька! И пусть ты уже взрослая, я все же пожелаю тебе постоянной веры в чудеса. Пусть с тобой всегда будет надежда и любовь, пусть тебя радует каждый день и приятно удивляет каждый человек в твоей жизни. Милая дочка, будь счастливой, невзирая на погоду за окном, не обращая внимания на мелочных людей. Желаю тебе здоровья и благополучия. Оставайся всегда красивой и самой лучшей.
***
Девочка моя, совсем большая,
Милая, любимая, родная,
Пусть твоя дорога будет светлой,
Самою счастливою, долголетней.
Ты красивее, дороже всех на свете,
Для меня ты чудо на планете,
Знай, что я тебя люблю,
Доченька моя, боготворю!
Будь всегда веселой, доброй, смелой,
В трудностях будь вдумчивой, умелой,
Все на свете можно пережить,
Главное, лишь верить и любить!
***
Доченька моя, родная,
Пусть всегда блестят глаза,
В день рождения пожелаю
Много радости, тепла!
Будь всегда счастливой самой,
Никогда не унывай,
Если что, поддержит мама,
За тебя всегда я, знай!
Пусть успех закружит рядом,
И удаче быть с тобой,
Чтоб сражала своим взглядом
И пленила красотой!
***
С днем рождения, моя дочка,
Гордость, счастье и отрада.
Видеть бы тебя счастливой —
Больше ничего не надо.
Я желаю, чтоб смеялась
Звонко, словно в детстве, ты,
Чтоб всегда осуществлялись
Все заветные мечты.
Ты уже не так наивна,
Цену знаешь — что почем.
Мудрой будь, моя родная.
Знай, с тобой мое плечо.
С днем рождения дочери родителям
Поздравляю с днем рождения дочери! Желаю ей неземной красоты, вдохновения, ярких лучей жизни, исполнения желаний, счастливой судьбы, радости и добра. А вам — родительского терпения, спокойствия, здоровья на долгие годы, благополучия, достатка, миллион возможностей. Вы родители прекрасной дочери!
***
Поздравляю вас, дорогие родители, с днём рождения дочери! Пускай ваша красавица расцветает прелестным цветком вам на радость и гордость. Любви вам в семье, взаимопонимания, дружбы и поддержки, здоровья, богатства и душевности, а дочке − счастливого и безоблачного будущего.
***
Родителей поздравлю
С этим днем прекрасным,
День рождения дочери —
Самый лучший праздник.
Пусть дочка повзрослела,
Шикарной стала дамой,
Ребенком остается
Она для папы с мамой.
Как годы быстро мчатся,
Как взрослеют дети!
Дочь взрослая пусть будет
Счастливей всех на свете.
С днем рождения дочери своими словами
С днем рождения, доченька! Пусть каждый день приносит тебе маленькие радости, приятные сюрпризы, позитивные эмоции, душевные встречи, хороших людей!
***
Дочурка моя! Желаю, чтобы у тебя в жизни были только права: на счастье, удачу, благополучие, любовь, нежность, богатство, невероятные мечты и на асфальтоукладчик, чтобы ты всегда ехала по этой жизни плавно, ровно, без препятствий и пользовалась сплошными приоритетами. С днем рождения, моя родная!
***
С днем рожденья, моя милая доченька. Ты — самая яркая звёздочка в моей жизни, и я желаю тебе всегда светить ярко, ты — самое жаркое солнышко, согревающее мою душу, и я желаю, чтобы ни одна тучка не смогла тебя затмить. Доченька, пусть все невзгоды и печали проходят стороной, пусть в твоей жизни будет всё так, как тебе надо. Я желаю тебе здоровья и энергии, уверенности и красоты, счастья и немного гордости, удачи, и конечно же, самой чистой, самой искренней любви!
С днем рождения дочери подруги
У твоей доченьки сегодня день рождения, а значит, это и твой праздник тоже! Желаю вам, девчонки, всяческих благ, крепкого здоровья и море позитива в каждом дне! Пускай все мечты твоей девочки сбудутся, чтобы она стала еще счастливее! Пусть блеск ее радостных глазок дарит ощущение счастья и тебе!
***
Дорогая подруга, я от души поздравляю тебя с днём рождения любимой доченьки! Хочется пожелать, чтобы вы всегда были на одной волне, чтобы в любой ситуации вы оставались не только любящими мамой и дочерью, но и чудесными подружками. Желаю твоей девочке большой удачи и светлого счастья в жизни!
***
Что ж, подружка, поздравляю, с самым важным в жизни днем, когда дочка появилась в мире красочном твоем. Я желаю, чтоб дружили непременно с ней всегда, чтоб забыла рядом с дочкой, что бегут твои года.Чтоб была счастливой детка, чтоб гордилась ею ты. Чтоб сбывались ваши с нею все заветные мечты.
***
Поздравляю с днем рожденья
Твою милую девчонку!
Пусть взрослеет поскорее
И всегда смеется звонко.
Пусть родителям приносит
Много радостных затей,
И удача ей подбросит
Миллион счастливых дней!
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