С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

С днем рождения девушке стихи, поздравления своими словами, красивые открытки и картинки - в подборке Главреда.
Для любой женщины день рождения – особая дата. Это не только еще один прожитый год и полученный опыт, но и новые впечатления, которые ждут впереди. Поздравления с днем рождения девушке, стильные открытки и картинки помогут поднять настроение имениннице и настроить ее на позитив.
Красивые картинки с днем рождения женщине порадуют виновницу торжества и вызовут улыбку радости.
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С днем рождения девушке – картинки, стихи, поздравления своими словами
Поздравляю с днем рождения! Будь счастливой, любимой, каждый день улыбайся и радуйся. Чтобы из твоих глаз катились только слезы счастья. Пусть твой дом всегда наполняют уют, тепло и радостный смех. Желаю, чтобы близкие и любимые люди всегда были рядом, любили и ценили. Пусть все мечты сбываются, а успех и удача тебя везде сопровождают.
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С днем рождения! Оставайся всегда такой же красивой, солнечной, нежной и женственной. Пускай тебя окружают искренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера доброй сказки. Пусть работа будет в радость, а жизнь — в удовольствие! Будь счастлива, не забывай радоваться и жить на полную катушку!
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Поздравляю с днем рождения! Пусть мир повернется к тебе самой лучшей стороной, пусть все планы удаются, а мечты сбываются, желаю, чтобы рядом были интересные и верные друзья, пусть жизнь будет полна событий и приключений, но только добрых и хороших. Любви, радости, счастья! Еще раз с праздником!
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Поздравляю с замечательной датой — днем твоего рождения! Пусть жизнь будет сказочной, интересной, веселой и увлекательной. Пускай люди, которые идут рядом, разделяют твои интересы, заряжают позитивом, поддерживают тебя во всем. Улыбок, счастья, прекрасного настроения и реализации планов!
***
Хочется так много теплых слов сказать,
Ведь у тебя сегодня день рожденья!
Желаю никогда не унывать
И прибывать в хорошем настроении.
Пусть сбудутся желанья и мечты.
Сюрпризы, чудеса пускай случатся!
Желаю целеустремленной быть всегда,
Перед преградой не робеть и не сдаваться.
Оставайся всегда молодой и красивой,
Безумно привлекательной и счастливой!
***
Счастья, радости, везенья,
Чумового настроенья,
Положительных моментов,
Отдыха на 100%.
Друзей преданных и верных,
А желаний жгучих, смелых,
Красоты сногсшибательной,
Харизмы яркой, притягательной.
Смеха, бодрости, улыбок,
Путь по жизни без ошибок.
Любви крепкой, настоящей,
А карьеры предстоящей
Вверх идущей и блестящей.
В общем, жизнь как можно слаще.
***
Пусть жизнь твоя, как огонек,
Лишь ярче разгорается,
Пусть все хорошее в судьбе
Сегодня начинается!
Пусть в сердце места не найдут
Печаль и огорчения,
Но расцветают в нем любовь
И счастье. С днем рождения!
***
Сияй улыбкой ярче солнца,
И брови попусту не хмурь.
Желаю быть любимой всеми,
А милой — только одному.
Пусть сбудутся мечты и планы
И радость сердцу принесут,
Пусть близкие друзья и люди
Не подведут, не предадут.
Пусть счастье будет постоянным
Как небо, воздух и вода,
И из твоей прекрасной жизни
Не исчезает никогда!