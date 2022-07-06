С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

С днем рождения девушке / depositphotos.com/

Для любой женщины день рождения – особая дата. Это не только еще один прожитый год и полученный опыт, но и новые впечатления, которые ждут впереди. Поздравления с днем рождения девушке, стильные открытки и картинки помогут поднять настроение имениннице и настроить ее на позитив.

Красивые картинки с днем рождения женщине порадуют виновницу торжества и вызовут улыбку радости.

День рождения отмечает подруга? Картинки и душевные строки можно найти в материале: С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку.

С днем рождения девушке – картинки, стихи, поздравления своими словами

Поздравляю с днем рождения! Будь счастливой, любимой, каждый день улыбайся и радуйся. Чтобы из твоих глаз катились только слезы счастья. Пусть твой дом всегда наполняют уют, тепло и радостный смех. Желаю, чтобы близкие и любимые люди всегда были рядом, любили и ценили. Пусть все мечты сбываются, а успех и удача тебя везде сопровождают.

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С днем рождения! Оставайся всегда такой же красивой, солнечной, нежной и женственной. Пускай тебя окружают искренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера доброй сказки. Пусть работа будет в радость, а жизнь — в удовольствие! Будь счастлива, не забывай радоваться и жить на полную катушку!

С днем рождения девушке картинки

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Поздравляю с днем рождения! Пусть мир повернется к тебе самой лучшей стороной, пусть все планы удаются, а мечты сбываются, желаю, чтобы рядом были интересные и верные друзья, пусть жизнь будет полна событий и приключений, но только добрых и хороших. Любви, радости, счастья! Еще раз с праздником!

Нежные картинки с днем рождения девушке

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Поздравляю с замечательной датой — днем твоего рождения! Пусть жизнь будет сказочной, интересной, веселой и увлекательной. Пускай люди, которые идут рядом, разделяют твои интересы, заряжают позитивом, поддерживают тебя во всем. Улыбок, счастья, прекрасного настроения и реализации планов!

***

Хочется так много теплых слов сказать,

Ведь у тебя сегодня день рожденья!

Желаю никогда не унывать

И прибывать в хорошем настроении.

Пусть сбудутся желанья и мечты.

Сюрпризы, чудеса пускай случатся!

Желаю целеустремленной быть всегда,

Перед преградой не робеть и не сдаваться.

Оставайся всегда молодой и красивой,

Безумно привлекательной и счастливой!

Современные открытки с днем рождения девушке

***

Счастья, радости, везенья,

Чумового настроенья,

Положительных моментов,

Отдыха на 100%.

Друзей преданных и верных,

А желаний жгучих, смелых,

Красоты сногсшибательной,

Харизмы яркой, притягательной.

Смеха, бодрости, улыбок,

Путь по жизни без ошибок.

Любви крепкой, настоящей,

А карьеры предстоящей

Вверх идущей и блестящей.

В общем, жизнь как можно слаще.

С днем рождения девушке картинки красивые

***

Пусть жизнь твоя, как огонек,

Лишь ярче разгорается,

Пусть все хорошее в судьбе

Сегодня начинается!

Пусть в сердце места не найдут

Печаль и огорчения,

Но расцветают в нем любовь

И счастье. С днем рождения!

С днем рождения девушке прикольные картинки

***

Сияй улыбкой ярче солнца,

И брови попусту не хмурь.

Желаю быть любимой всеми,

А милой — только одному.

Пусть сбудутся мечты и планы

И радость сердцу принесут,

Пусть близкие друзья и люди

Не подведут, не предадут.

Пусть счастье будет постоянным

Как небо, воздух и вода,

И из твоей прекрасной жизни

Не исчезает никогда!

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