Зачем ставить миску с солью на подоконник: хитрость на холодное время года

О чем вы узнаете:
- Как соль помогает уменьшить запотевание окон
- Когда нужно менять соль на подоконнике
- Как снизить влажность в квартире зимой
Зимой во многих квартирах возникает проблема запотевания окон. Это происходит из-за перепада температур: тёплый влажный воздух внутри помещения соприкасается с холодным стеклом, в результате чего образуется конденсат. К тому же в холодные месяцы люди обычно реже проветривают жилье, поэтому влага накапливается быстрее. Главред расскажет подробнее.
Как отмечает marieclaire.hu, уменьшить запотевание можно с помощью нескольких простых способов. Один из них требует лишь обычного кухонного ингредиента - соли.
Как использовать соль против запотевания окон
Для этого понадобится небольшая миска или баночка и обычная кухонная или крупная соль. Её нужно насыпать в ёмкость и поставить на подоконник.
Соль обладает гигроскопическими свойствами, то есть способна поглощать влагу из окружающей среды. Благодаря этому у окна может несколько снизиться уровень влажности, а значит, на стекле будет образовываться меньше конденсата.
Если окно большое, можно использовать больше соли. Однако начинать рекомендуют с небольшой миски.
Видео о том, почему в доме повышается влажность, можно посмотреть здесь:
Когда нужно менять соль
Соль можно оставлять на подоконнике в течение нескольких дней. Заменять её на свежую стоит тогда, когда она станет влажной или начнёт слипаться. Это свидетельствует о том, что продукт уже впитал определённое количество влаги.
В то же время такой способ имеет ограниченные возможности. Одна миска с солью не способна регулировать влажность во всей квартире, поэтому при сильном запотевании окон или появлении плесени этого будет недостаточно.
Что еще поможет снизить влажность в квартире
Для борьбы с избыточной влажностью важно регулярно проветривать помещение. Один из рекомендуемых способов - немецкий метод Stoßlüften, который предполагает короткое, но интенсивное проветривание с широко открытыми окнами.
Также стоит контролировать уровень влажности с помощью специального прибора - гигрометра. Если показатели постоянно остаются высокими, необходимо выяснить причину накопления влаги и устранить её.
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