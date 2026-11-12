Вернет скатерти белоснежный вид: что добавить в стиральную машину во время стирки

Вернуть скатертям прежний вид поможет простое кухонное средство, которое нужно добавить прямо в барабан стиральной машины.

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Как вернуть скатертям чистоту / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в TikTok, magnific.com

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Почему белые скатерти со временем приобретают серый и желтый оттенок

Какое кухонное средство поможет вернуть ткани белизну

Как правильно стирать скатерти, чтобы они дольше оставались белыми

Белые скатерти украшают праздничный стол, но со временем даже качественная ткань может потерять первоначальную белизну. На ней появляется желтоватый или серый оттенок, от которого не всегда удается избавиться обычной стиркой.

Главред выяснил, как вернуть скатерти белоснежный вид с помощью простого домашнего средства и каких правил ухода следует придерживаться.

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Практическим способом поделилось польское издание SE.pl. По рекомендации автора Юстины Клорек, для освежения белых тканей можно использовать обычную пищевую соду.

Почему белые скатерти желтеют и сереют

Даже если регулярно стирать скатерть, со временем она может потерять яркий белый цвет. Причиной становятся не только пятна от еды, кофе, чая или вина.

В волокнах ткани постепенно накапливаются мелкие загрязнения, минералы из жесткой воды и остатки моющего средства. Из-за этого материал приобретает серый оттенок.

Проблему также могут усугублять переполненный барабан стиральной машины и стирка при слишком низкой температуре. В таких условиях вода хуже вымывает загрязнения и остатки моющих средств из ткани.

Как отбелить скатерть с помощью пищевой соды

Прежде чем покупать специальные отбеливатели или избавляться от старой скатерти, можно попробовать простой домашний способ с пищевой содой.

Для этого нужно положить загрязненную скатерть в стиральную машину и добавить одну столовую ложку соды непосредственно в барабан. Затем следует использовать обычное моющее средство и запустить программу, соответствующую типу ткани.

Пищевая сода обладает слабощелочными свойствами. Она может помочь удалить часть загрязнений и нейтрализовать кислотные остатки, благодаря чему ткань будет выглядеть свежее.

Однако результат зависит от материала, характера загрязнений и состояния скатерти. Перед использованием такого способа стоит проверить рекомендации производителя по уходу за тканью.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Как стирать белые скатерти, чтобы они не теряли цвет

Чтобы скатерти дольше оставались белоснежными, важно не только правильно подбирать средства для стирки, но и соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего, не стоит откладывать стирку сильно загрязнённой ткани. Свежие пятна от еды и напитков удалить гораздо проще, чем те, что уже успели засохнуть и закрепиться в волокнах.

Перед запуском стиральной машины нужно проверить этикетку и выбрать температуру в соответствии с рекомендациями производителя. Слишком холодная вода может не справиться с загрязнениями, а слишком горячая - повредить деликатную ткань.

Также не стоит добавлять чрезмерное количество стирального порошка или жидкого средства. Его остатки могут накапливаться в волокнах и постепенно ухудшать внешний вид материала.

Пищевая сода может стать доступным помощником в уходе за белыми скатертями. Однако наилучший результат обеспечивает сочетание правильной стирки, своевременного удаления пятен и соблюдения рекомендаций по уходу за тканью.

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