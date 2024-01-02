Будут как новые: как правильно вывести пятна со скатертей и не повредить их

Следуя этим советам, вы сможете восстановить безупречный вид скатертей и подготовить их к следующим праздникам.

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Как отстирать пятна со скатертей после праздников / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Рождественские праздники приносят с собой моменты радости и празднования, а также неизбежную проблему, связанную с загрязнением скатертей после праздничного ужина. Правильная чистка не только продлевает срок их службы, но и сохраняет элегантность вашего изделия.

Главред подготовил эффективные методы очистки скатертей после рождественских праздников, которые гарантированно вернут им свежесть и избавятся от пятен.

Определите тип материала вашей скатерти

Прежде чем начать, очень важно определить материал вашей скатерти. Скатерти могут быть изготовлены из хлопка, льна, синтетики или смеси волокон и каждая из них нуждается в особом уходе. Хлопковые и льняные скатерти обычно более устойчивы к интенсивной стирке, тогда как синтетические могут требовать более деликатного ухода.

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Предварительная стирка для сложных пятен

Пятен от вина, жира и пищи довольно сложно избавиться, но с правильной обработкой их можно эффективно удалить. Чтобы удалить пятна от вина, нанесите немного белого вина или перекиси водорода перед стиркой. В случае жирных пятен посыпьте пищевой содой и дайте ей постоять несколько минут, прежде чем аккуратно очистить.

Выберите подходящее моющее средство

Моющее средство играет решающую роль в процессе очистки. Для цветных скатертей выберите мягкое моющее средство, которое защищает цвета. Для белых скатертей вы можете использовать моющее средство с отбеливающими веществами, чтобы восстановить их белизну.

Ручная стирка или машинная

Если ваша скатерть изготовлена из деликатного материала или имеет декоративные детали, ручная стирка – лучший вариант. Используйте теплую воду и аккуратно потрите загрязненные участки. Для более прочных скатертей подходит машинная стирка в деликатном режиме. Не перегружайте стиральную машину, чтобы скатерть выпрямилась равномерно.

Сушка и глажка

Избегайте использования сушилок для скатертей, так как тепло может оставить пятна или повредить ткань. Вместо этого выбирайте сушку на воздухе вдали от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выцветание. После высыхания прогладьте скатерть, пока она еще слегка влажная, чтобы избавиться от помятостей и придать ей идеальный вид.

Чтобы избежать сильных пятен в будущем, подумайте об использовании скатертей с защитой от пятен или положите защитную пленку на скатерть. Кроме того, как можно скорее обработайте любые пятна, чтобы они не прилипали к ткани.

Уборка скатертей не должна быть сложной задачей. С правильными методами очистки ваши скатерти будут выглядеть как новые год за годом.

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