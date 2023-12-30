Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработает

Хозяйки очень часто сталкиваются с ситуацией, когда нужно отстирать одежду от жирных пятен. Нередко пятна или же их следы остаются даже после хорошей стирки. И тогда у многих возникает вопрос, как вывести старое жирное пятно с цветной одежды в домашних условиях. Мы расскажем вам о легком способе, как это сделать.
Как отстирать жирные пятна, которые не отстирываются
Для того, чтобы отстирать даже старые жирные пятна, нам сначала нужно приготовить раствор.
Понадобятся скипидар, аммиак, хозяйственное мыло и маленькая посудина.
Смотрите видео, как отстирать застойные жирные пятна:
Приготовьте раствор для удаления пятен на одежде
Берем посудину и натираем туда 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Далее добавляем одну чайную ложку скипидара и половинку чайной ложки аммиака. Все тщательно перемешиваем. Если смесь получилась сильно сухая, можно добавить еще одну чайную ложку воды, чтобы получившаяся смесь легче наносилась на одежду.
Оставьте одежду с пятном в растворе постоять 15-20 минут
После этого нужно взять футболу, подложить под пятно целлофановый пакет, чтобы смесь не просочилась на другую сторону, и наносим раствор на место, где жирное пятно. Оставляем все так постоять 15-20 минут.
Отправляемся в ванную и застирываем пятно на одежде
Когда время прошло, отправляемся в ванную, убираем смесь и застирываем пятно хозяйственным мылом.
Смотрим на результат – от пятна не осталось и следа. Такой способ поможет отстирать даже самые старые и въевшиеся пятна.
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