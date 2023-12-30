Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработает

Как избавиться от жирных пятен на цветной и белой одежде вы узнаете, когда попробуете применить на практике простой способ с мылом и скипидаром.

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Как удалить въевшиеся пятна с одежды / Скриншот YouTube

Хозяйки очень часто сталкиваются с ситуацией, когда нужно отстирать одежду от жирных пятен. Нередко пятна или же их следы остаются даже после хорошей стирки. И тогда у многих возникает вопрос, как вывести старое жирное пятно с цветной одежды в домашних условиях. Мы расскажем вам о легком способе, как это сделать.

Как отстирать жирные пятна, которые не отстирываются

Для того, чтобы отстирать даже старые жирные пятна, нам сначала нужно приготовить раствор.

Понадобятся скипидар, аммиак, хозяйственное мыло и маленькая посудина.

Смотрите видео, как отстирать застойные жирные пятна:

Приготовьте раствор для удаления пятен на одежде

Берем посудину и натираем туда 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Далее добавляем одну чайную ложку скипидара и половинку чайной ложки аммиака. Все тщательно перемешиваем. Если смесь получилась сильно сухая, можно добавить еще одну чайную ложку воды, чтобы получившаяся смесь легче наносилась на одежду.

Оставьте одежду с пятном в растворе постоять 15-20 минут

После этого нужно взять футболу, подложить под пятно целлофановый пакет, чтобы смесь не просочилась на другую сторону, и наносим раствор на место, где жирное пятно. Оставляем все так постоять 15-20 минут.

Отправляемся в ванную и застирываем пятно на одежде

Когда время прошло, отправляемся в ванную, убираем смесь и застирываем пятно хозяйственным мылом.

Смотрим на результат – от пятна не осталось и следа. Такой способ поможет отстирать даже самые старые и въевшиеся пятна.

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