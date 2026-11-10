"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

Спецпредставитель США положительно оценил первый день трехсторонних встреч делегаций в Абу-Даби.

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Трамп требует дополнительных усилий для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, facebook.com/jaredckushner

Главное из заявления Кушнера:

Трамп считает, что война в Украине длится слишком долго

Кушнер положительно оценил первый день встреч в Абу-Даби

США ищут решение, которое укрепит позиции обеих сторон

Президент США Дональд Трамп настроен завершить войну, развязанную страной-агрессором Россией, поскольку считает, что она длится слишком долго. Об этом заявил спецпредставитель США Джаред Кушнер в X после первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией.

Он положительно оценил встречи 10 ноября и подчеркнул, что по поручению Трампа работает над прекращением войны и заключением соглашений в сфере безопасности, необходимых для суверенной, безопасной и процветающей Украины, а также для прочного мира во всей Европе.

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Кушнер рассказал, что за последние два месяца американская команда поддерживала контакты с лидерами обеих стран.

"В течение последних двух месяцев мы провели действительно очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. Президент Трамп действительно настроен на достижение мира. Он считает, что эта война длится слишком долго", - отметил спецпредставитель США.

Что беспокоит Трампа в войне в Украине

По словам Кушнера, Трампа "очень беспокоит огромное количество людей", пострадавших от войны, число погибших и гуманитарные проблемы, к которым она привела. Поэтому американский лидер поручил своей команде активизировать усилия.

"Он действительно попросил нас приложить дополнительные усилия, чтобы попытаться найти решение, которое, надеемся, положит конец войне, но в то же время оставит обе стороны в гораздо более сильной позиции", - подчеркнул Кушнер.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби возобновились 10 ноября. Первый раунд встречи делегаций трех стран завершился после более чем четырёх часов обсуждений. Одной из тем стала возможность масштабного обмена пленными.

Президент Владимир Зеленский признал, что украинской делегации непросто вести диалог с российской стороной, ведь её представители, "мягко говоря, не самые лучшие наши друзья". Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина передала партнерам предложения о перемирии и ждет ответа из Москвы.

Хроника заявлений Трампа / Инфографика: Главред

Помешают ли внутренние конфликты Трампа мирным переговорам

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что вторая половина срока Трампа пройдет в противостоянии с Конгрессом, и это будет отвлекать Белый дом от мирного процесса.

"Очевидно, следующие два года - вторая половина правления Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности, от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.

В то же время эксперт предупредил, что внутриполитическая борьба в США может сказаться и на отношениях с Киевом.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.

Скептически оценивает нынешний раунд и политолог Артем Бронжуков. В комментарии 24 каналу он предположил, что американские переговорщики в первую очередь работают на имидж своего президента.

"Американские переговорщики занимаются пиаром Дональда Трампа и, вероятно, создают иллюзию прогресса", - отметил он.

На вопрос, остановит ли нынешняя встреча боевые действия, эксперт ответил пессимистично.

"Покончит ли эта встреча с войной? Наверняка нет", - сказал Бронжуков.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне встречи Кушнер обнародовал четыре цели команды Трампа в мирном процессе. По его словам, президент США стремится создать условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби стали первыми с февраля.

Американскую сторону на встрече представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После начала переговоров Уиткофф сделал первое заявление о координации позиций США, Украины и Европы. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Впоследствии стало известно, что переговоры между Украиной, США и Россией на сегодня завершились. Первый раунд обсуждений длился более четырёх часов.

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О персоне: Джаред Кушнер Джаред Кушнер - американский бизнесмен и инвестор, с 2009 года женат на Иванке Трамп, зять Дональда Трампа. В 2017–2021 годах был старшим советником президента США, а во время второго срока Трампа вместе со Стивом Виткоффом стал специальным посланником США по мирным миссиям, пишет Википедия.

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