Польша передаст Украине истребители МиГ-29 — что Киев предложил взамен

Варшава хочет перенять боевой опыт ВСУ, а свои радары с дальностью действия 2000 км предоставит антибаллистической коалиции.

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Истребитель МиГ-29 и Радослав Сикорский / Коллаж: Главред, фото: ВВС США, скриншот из видео

Кратко:

Украина поделится с Польшей технологиями противодействия дронам

Варшава дорабатывает передачу Киеву двух МиГ-29

Польша добавит свои радары в антибаллистическую коалицию

Украина согласилась передать Польше собственные технологии борьбы с беспилотниками. В свою очередь Варшава завершает согласование деталей передачи украинским военным двух истребителей МиГ-29. Об этом после переговоров в Киеве заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщила польская радиостанция RMF24.

Вместе с ним в украинскую столицу прибыл первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Кароль Домановский. По словам чиновника, договоренность относительно самолетов и обмена военными разработками близка к завершению.

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Варшава стремится перенять боевой опыт украинских сил в нейтрализации воздушных угроз, с которыми Украина ежедневно сталкивается из-за атак страны-агрессора РФ. Томчик отдельно подчеркнул, что именно украинские разработки сейчас нужны польской армии.

"Украина согласилась предоставить Польше необходимые нам технологии для борьбы с беспилотниками", - подчеркнул Цезарий Томчик.

Как Польша укрепит антибаллистическую коалицию

Параллельно стороны обсуждают углубление сотрудничества в рамках многонациональной антибаллистической коалиции, призванной перехватывать ракеты. Помимо Украины и Польши, в нее входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Польша присоединилась к коалиции в сентябре и планирует усилить её радиолокационными комплексами P-18PL собственного производства. В то же время важнейшей задачей Томчик назвал создание ракеты-перехватчика.

"Эти радары, имеющие дальность действия 2000 километров, будут размещены в Польше и будут служить интересам Польши, НАТО, Украины и коалиции в целом. Но ещё одним и, пожалуй, самым важным вопросом является разработка ракеты - ракеты, способной перехватить другую ракету. Это требует привлечения возможностей различных компаний и разных стран", - пояснил заместитель министра.

МиГ-29 / Инфографика: Главред

Почему Польша усиливает защиту от угроз со стороны России

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что Кремль ведет гибридную войну именно против Европы.

"Этот посыл распространяется прежде всего на Европу. Россияне своими действиями показывают, что ведут гибридную войну с Европой", - подчеркнул эксперт.

По мнению Горбача, настоящим противником для Москвы является не только Украина, но и весь Запад.

"Украина рассматривается лишь как поле боя, а противником, с которым они на самом деле ведут войну, является Запад. На данном этапе - прежде всего Европа, которую они обвиняют во всех грехах, поскольку сейчас ведут переговоры с американцами", - пояснил Горбач.

Отдельно эксперт обратил внимание на учения НАТО в Польше, которые россияне использовали как повод для своих действий.

"Поводом для тактических шагов... стали учения НАТО. Они действительно проходили в Польше, и там отрабатывали изоляцию, то есть военную нейтрализацию угрозы из Калининградской области", - подытожил эксперт.

Польша и Украина - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий допустил передачу Украине МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии. По его словам, такой обмен истребителей на технологии не противоречит политике Польши. Заявление он сделал в декабре 2025 года во время брифинга с Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в июле высказался по поводу отношений двух стран. Он заявил, что позиция Варшавы в отношении поддержки Украины неизменна, но Киев должен снизить напряженность в отношениях. Также Туск подчеркнул, что именно Польша несет основную нагрузку по защите границы.

Между тем Германия сообщила об исчерпании собственных возможностей в отношении Patriot. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не сможет компенсировать передачу Patriot Украине. По данным "Радио Свобода", 500 ракет PAC-3 MSE Украина сможет получить не раньше 2030 года.

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О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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