"Варшава больше не может": Туск высказался об отношениях Польши и Украины

По словам главы польского правительства, позиция Польши относительно поддержки Украины остается неизменной.

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Туск высказался об отношениях Польши и Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

Туск призвал польских политиков осторожно высказываться о дальнейшей финпомощи Киеву

Хорошие польско-украинские отношения отвечают взаимным интересам

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава и в дальнейшем будет поддерживать Украину, однако ожидает от Киева шагов, которые помогут снизить напряженность в двусторонних отношениях. Об этом он сообщил в комментарии Polskie Radio 24.

По словам главы польского правительства, позиция Польши относительно поддержки Украины остается неизменной, в том числе в контексте будущих международных переговоров. При этом Туск призвал польских политиков осторожно высказываться по вопросам дальнейшей финансовой помощи Киеву.

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"Украина воюет, но Польша несет основную нагрузку по защите нашей границы, в то же время она также защищает европейскую границу от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться с особым вниманием", - подчеркнул премьер-министр.

Туск также отметил, что уже наблюдает признаки того, что украинское руководство осознает последствия обострения двусторонних отношений. По его словам, в Киеве начинают понимать, что дальнейшая эскалация не отвечает интересам обеих стран и требует поиска взаимоприемлемых решений.

"Следует искать пути для честного разговора о прошлом и не стоит эскалировать эту напряженность", - заметил Туск.

Он добавил, что хорошие польско-украинские отношения отвечают взаимным интересам, но для этого необходима взаимная добрая воля.

"Варшава больше не может быть единственной, кто постоянно демонстрирует добрую волю. Но я бы хотел, чтобы эта жесткая позиция не сопровождалась презрением или враждебностью, потому что это ни к чему значимому не приведет", - подчеркнул польский премьер.

В чем причина антиукраинских заявлений Польши - мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред" рассказал, что истинные мотивы конфликта следует искать не в событиях прошлого и не в спорах вокруг названий воинских формирований. По его словам, ключ к пониманию ситуации лежит в совершенно иной плоскости.

"Ответ лежит на поверхности. Речь идет не об истории, не об УПА и не об Армии Крайовой - речь идет о политике", - подчеркнул Огрызко.

Эксперт убежден, что польские провластные круги сознательно разыгрывают чувствительную для обоих народов тему ради укрепления собственных позиций среди сторонников. По его мнению, лидерские амбиции главы Польши подталкивают его к все более радикальным шагам в этом направлении.

"На самом деле Навроцкий нацелился на предстоящие выборы и именно на антиукраинской истерии планирует строить свою будущую политическую карьеру. Выборы в Польше состоятся в следующем году, поэтому нынешняя ситуация - это своеобразный старт политической кампании, которую Навроцкий начинает уже сейчас", - добавил дипломат.

Отношения между Украиной и Польшей - новости по теме

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказался о перспективах украинско-польского сотрудничества. Он подчеркнул, что экономические выгоды Польши от войны в Украине существенно влияют на дальнейший характер двусторонних отношений между государствами. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время эфира национального телемарафона заявил о намерении Киева зеркально реагировать на недружественные шаги партнеров. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий высказал свою позицию по поводу лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Президент Польши обратил внимание на сложные обстоятельства лишения Зеленского высшей награды и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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